Fitch upozorava: AI postaje novi veliki rizik za tržišta i gospodarstvo

Agencija upozorava da golema ulaganja u umjetnu inteligenciju povećavaju opasnost od korekcije dionica i globalnih kreditnih poremećaja

Uzlet umjetne inteligencije (AI) i rizik korekcije tržišta postaju velik globalni kreditni rizik, upozorava agencija Fitch, pridruživši se upozorenjima da poslovni rezultati možda neće opravdati skok tržišne vrijednosti tehnoloških kompanija i neviđeno trošenje na AI.

U prognozi globalnog rizika za treće tromjesečje Fitchevi stručnjaci navode da u kreditiranju i dalje prevladavaju kratkoročni rizici sve veće osjetljivosti na korekciju tržišta povezanu s AI-jem i kontinuirane neizvjesnost koju donosi američko-iranski sukob.

Agencija se pridružila nedavnim upozorenjima svjetskih regulatora da je procvat umjetne inteligencije sve tješnje povezan s gospodarskim rastom i tržištima kapitala, osobito u Sjedinjenim Američkim Državama, što povećava rizike moguće rasprodaje dionica.

- Ulaganja u AI toliko su opsežna da je izloženost gospodarstva i cjelokupnog tržišta kapitala takvoj korekciji značajna - stoji u Fitchevom izvješću.

Povijest se ponavlja?

Fitch je tako u najnovijem izvješću dosad najizravnije upozorio na takvu situaciju u skupini 'velike trojke', što se vremenski poklopilo s oštrim padom cijena dionica povezanih s AI-jem na azijskim burzama, uz sve glasnija pitanja trgovaca tko će platiti ogromno trošenje na umjetnu inteligenciju i uz naznake o sve snažnijoj konkurenciji iz Kine.

Ciklički prilagođeni omjer cijene dionice i prihoda kompanija u američkom burzovnom indeksu S&P 500 popeo se nadomak razini s kraja 1990-ih i procvata internetskih kompanija, naglasili su Fitchevi stručnjaci u izvješću.

Američko izdavanje korporativnih obveznica poskočilo je u prvoj polovini godine za 26 posto, potaknuto prije svega prikupljanjem sredstava za ulaganje u AI, dodaju.

Tehnološki divovi Amazon, Alphabet, Nvidia, Meta, Oracle i SpaceX zajedno su izdali obveznice vrijedne čak 182 milijarde dolara, navodi Fitch, istaknuvši da bi kapitalna potrošnja Alphabeta, Amazona, Mete i Microsofta prema procjenama trebala ove godine poskočiti za preko 75 posto, na 700 milijardi dolara.

Prema procjenama Fitchevih stručnjaka, snažan rast ulaganja u IT sektoru izravno je dodao 1,4 postotna boda rastu američkog BDP-a u prvom tromjesečju, a skok cijena dionica potaknuo je i potrošnju kućanstava kroz percepciju veće vrijednosti imovine.

Međutim, neizvjesnost vezana za buduće prihode od AI-ja te za regulativu, konkurenciju i poremećaje na tržištu rada povezane s AI-jem mogla bi pokrenuti značajnu i dugotrajnu korekciju tržišta, uz dalekosežne makroekonomske posljedice.

- Razmjer u kojem se kapitalna tržišta i gospodarstva sada isprepliću s AI-jem otvorio je kreditiranje riziku - upozorava Fitch.

Rat i vremenske nepogode

Drugi veliki problem i dalje predstavlja geopolitički rizik, osobito u uvjetima ponovne eskalacije sukoba između SAD-a i Irana u proteklim tjednima te zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

U 2026. godini rast svjetskog gospodarstva posustat će na 2,4 posto, procjenjuju Fitchevi stručnjaci, dok će inflacija u SAD-u, prema njihovim procjenama, iznositi na kraju godine 3,7 posto, odražavajući utjecaj viših cijena energije.

Novi kreditni rizik predstavlja i snažna vremenska pojava el niño, s obzirom na vjerojatnost suša, poplava i teških oluja, navodi se u prognozi.

Agencija upozorava da bi taj vremenski fenomen mogao produbiti inflatorne pritiske povezane s američko-iranskim sukobom.

Visoko zadužene zemlje s najnižim kreditnim rejtingom bit će osobito izložene riziku, dodaju iz Fitcha, budući da bi im snažna poskupljenja hrane mogla zakomplicirati monetarnu politiku, povećati troškove subvencija i dodatno opteretiti javne financije.

U Latinskoj Americi, gdje umjetna gnojiva i dizel čine od 50 do 70 posto troškova inputa u poljoprivredi, pri čemu oko 30 posto gnojiva pristiže s Bliskog istoka, viši troškovi i slabiji urod mogli bi znatno smanjiti prihod poljoprivrednika i uzdrmati prometni sektor, uključujući luke, željeznice te ceste s naplatom cestarine, upozorava Fitch.