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Poljski model brzih pruga pokazuje što Hrvatskoj nedostaje

2. kolovoza 2026.
Poljski model brzih pruga pokazuje što Hrvatskoj nedostaje
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Višnja Starešina
Višnja Starešina
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Projekt brzih poljskih željeznica postaje strateški obrambeni i gospodarski projekt, ne samo Poljske, već cijele Europe

Ovo nije priča o projektu brzih poljskih željeznica. Ovo je priča o prepoznavanju, definiranju i ostvarenju strateških državnih projekata. Priča je to zapravo o istinskoj državotvornosti. Poljski projekt mreže brzih željeznica danas je ključan za europsku obranu jer osigurava mobilnost NATO-a na istočnom krilu, naspram Rusije i Bjelorusije.

Važan je ne samo za poljsko, već i za europsko gospodarstvo, jer osigurava kopnenu povezanost s Ukrajinom. I napose, kada se dovrše gradnja središnje zračne luke između Varšave i Łódźa i projekt brzih željeznica, poljska unutarnja i međunarodna prometna povezanost postat će nalik onima u zapadnoj Europi.

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#Poljske Brze željeznice#Geopolitička Važnost#Europska Obrana#Prometna Povezanost#Strateški Projekti#Hrvatska
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