Bitka za Addiko završena: RBI osigurao potporu većine dioničara

Do isteka roka za prihvat ponude 29. srpnja prihvaćeno je ukupno 10.831.435 dionica, uključujući 1.878.167 dionica u vlasništvu ALTA Grupe

Raiffeisen Bank International (RBI) objavila je konačne rezultate dobrovoljne javne ponude za preuzimanje Addiko banke. Do isteka roka za prihvat ponude 29. srpnja prihvaćeno je ukupno 10.831.435 dionica, uključujući 1.878.167 dionica u vlasništvu ALTA Grupe.

Ukupno je riječ o 56,16 posto dionica relevantnih za izračun minimalnog praga uspješnosti ponude. Ponuda je bila otvorena od 14. svibnja do 29. srpnja 2026. godine, a jedan od glavnih uvjeta za njezin uspjeh bio je prikupljanje izjava o prihvaćanju koje predstavljaju više od 55 posto svih dionica Addiko Banke podložnih ponudi.

Po ispunjenju svih odgodnih uvjeta i konačnom zaključenju transakcije, RBI će u svom vlasništvu imati najmanje 55,55 posto ukupnog dioničkog kapitala Addiko Banke.

Iz RBI-ja napominju kako je ponuda i dalje podložna ispunjenju odgodnih uvjeta zaključenja navedenih u dokumentaciji ponude, a svi uvjeti moraju biti ispunjeni najkasnije do 14. svibnja 2027. godine.

Za dioničare koji do sada nisu prihvatili ponudu ili su ranije prihvatili konkurentsku ponudu Nova Ljubljanske banke (NLB), dobre vijesti dolaze u obliku zakonskog naknadnog roka (Grace Period).

Prema članku 19. stavku 3. Austrijskog zakona o preuzimanju, rok za prihvaćanje ponude produljuje se za dodatna tri mjeseca od dana objave rezultata.

Naknadni rok traje od 3. kolovoza do 3. studenoga 2026. godine do 17:00 sati. Dioničari Addiko Banke koji su prethodno prihvatili ponudu NLB-a sada mogu promijeniti odluku i prihvatiti ponudu RBI-ja podnošenjem pisane izjave svojoj skrbničkoj banci. Poravnanje transakcije izvršit će se u skladu s pravilima definiranim u službenoj dokumentaciji ponude.