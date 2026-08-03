Cijene nafte pale, SAD i Japan zajedničkim snagama zaustavile pad jena

Japan i SAD proveli su koordiniranu intervenciju kupnje jena, prvu takvu bilateralnu akciju od 2011. godine

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bez japanskih pao je oko jedan posto. Japanski Nikkei spustio se 1,03 posto, dok je južnokorejski Kospi skliznuo 4,8 posto i tako bio najveći gubitnik u Aziji.

Nakon velikih oscilacija tijekom srpnja zbog zabrinutosti oko isplativosti ulaganja tehnoloških kompanija u umjetnu inteligenciju, na azijskim burzama i na početku ovoga tjedna cijene dionica, ponajviše tehnoloških, našle su se opet pod pritiskom. Nervozu investitora nije smanjio ni pozitivan razvoj na naftnim tržištima.

Cijene nafte oštro su pale u na početku tjedna, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da će se u ponedjeljak održati razgovori s Iranom. Ranije je odustao od napada na Iran kako bi postigao dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca i rješavanju pat pozicije oko iranskih nuklearnih kapaciteta.

Cijena barela nafte marke Brent u Londonu pala je za više od pet posto, na 83,52 dolara, a WTI na američkom tržištu za 5,8 posto, na 79,77 dolara.

Na deviznim tržištima u fokusu je koordinirana devizna intervencija koju su proveli Japana i SAD radi jačanja japanske valute prema dolaru, prve takve od 2011. godine.

Japan i SAD proveli su koordiniranu intervenciju kupnje jena i neće oklijevati poduzeti daljnje mjere, priopćilo je u ponedjeljak japansko ministarstvo financija, potvrdivši prvu takvu bilateralnu akciju od 2011. godine, kojoj je bio cilj zaustavljanje pada jena na nove najniže razine u 40 godina.

Prethodno najavi zajedničke akcije, Trump je u nedjelju izjavio da SAD pomažu Japanu u podizanju vrijednosti jena kao znak prijateljstva i pomoći svjetskom gospodarstvu.

- Imaju slab jen i željeli su malo pomoći. I uvijek smo tu za Japan - rekao je Trump.

Američki ministar financija Scott Bessent također je izjavio da bi SAD mogle razmotriti povećanje Fedove količine sredstava za kupnje jena, nazvavši taj alat "važnim sigurnosnim mehanizmom".

Jen je nakon intervencije ojačao 0,5 posto na 156,47 jena za dolar, nakon što se posljednjih tjedana zadržavao blizu 40-godišnjih minimuma od 163,99 jena za dola.

- Čini se kao sigurna oklada da je japanski jen dosegnuo dno za ovu godinu. Riječi 'zajednička intervencija' imaju veliku težinu na ovim tržištima i rijetko su korišten izraz - rekao je Matt Simpson iz StoneXa.

Istodobno, dolarov indeks, koji mjeri izvedbu dolara prema šest najvažnijih svjetskih valuta, oslabio je 0,22 posto, na 99,7 bodova. Tečaj eura porastao je 0,03 posto, na 1,153 dolara za euro.