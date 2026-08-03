Bivši Vatreni prodao dionice vrijedne 650 tisuća eura

Paket od 5656 dionica The Garden Collectivea kupio je Goran Horvat, predsjednik Uprave KPMG-a za Hrvatsku i BiH.

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Milan Badelj praktički je u potpunosti izašao iz izravne vlasničke strukture kompanije The Garden Collective, nekadašnjeg Garden Breweryja, u koju je svojedobno investirao. Prema službenoj obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi, Badelj je 28. srpnja Goranu Horvatu prenio 5656 redovnih dionica s pravom glasa.

Ovim je prijenosom Badeljev udjel u glasačkim pravima smanjen sa 7,55 posto na tek simboličnih 0,00133 posto. Sudeći prema broju dionica koji je imao prije prijenosa, nekadašnji Vatreni u svom je portfelju zadržao samo jednu dionicu kompanije. Istodobno je Goran Horvat stjecanjem tog paketa dosegnuo 7,54606 posto glasačkih prava i postao jedan od većih pojedinačnih dioničara Gardena. Riječ je o predsjedniku Uprave KPMG-a za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu.