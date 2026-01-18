Energetski sektor

Turski investitori preuzeli geotermalnu elektranu u Velikoj Cigleni

18. siječnja 2026.
Svečano otvorena prva geotermalna elektrana u Hrvatskoj - Velika 1

Svečano otvorena prva geotermalna elektrana u Hrvatskoj - Velika 1

Sergej Abramov
Sergej Abramov

Nakon višegodišnjeg spora ulagača, geotermalna elektrana vraćena turskim vlasnicima kroz stečaj tvrtke Dragana Jurilja i Gorana Pavlovića

Nakon višegodišnjeg sporenja sad već pokojnog turskog investitora Muharrema Balata i njegovog hrvatskog partnera Dragana Jurilja, geotermalna elektrana Velika-1 u Velikoj Cigleni kraj Bjelovara vraćena je društvu Geoen koje je pod kontrolom turskih investitora.

Na temelju odluka skupštine vjerovnika Juriljevog društva Geo Power Energy Development (GPED) u stečaju, te na temelju sporazuma tog društva i tvrtke Geoen kojom opet upravljaju turski investitori, Geoen je 12. siječnja ušao u posjed ove elektrane, te se očekuje da u najkraćem roku ponovno pokrene proizvodnju. Potvrdila nam je to stečajna upraviteljica Davorka Huljev koja je upravljala stečajem GPED-a vlasnika Dragana Jurilja i Gorana Pavlovića, koji su na tu tvrtku pokušali i umalo uspjeli prebaciti puno i funkcionalno vlasništvo nad elektranom u Velikoj Cigleni.

- Geoen je uplatio polog utvrđen sporazumom, primopredaja nekretnine obavljena je 12. siječnja i oni odmah mogu početi raditi na sanaciji da čim prije započnu proizvodnju. To je bio glavni uvjet ovog sporazuma – rekla nam je stečajna upraviteljica Davorka Huljev.

#Geotermalna Elektrana#Velika-1#Geoen#Turski Investitori#Energetski Sektor#Dragan Jurilj#Muharrem Balat
