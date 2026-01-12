U 2025. gotovo 36 tisuća manje dozvola za strane radnike

Broj novih dozvola pada, produljenja rastu, a turizam je pretekao graditeljstvo po broju stranih radnika.

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. stranim državljanima izdano je više od 170 tisuća dozvola za boravak i rad u Republici Hrvatskoj, što je 35.806 manje u odnosu na 2024. godinu. Godinu ranije, 2023., izdano je ukupno 172.499 dozvola, odnosno 1776 više nego lani.

Osim ovog znatnog pada radnih dozvola za strane radnike prošle godine, MUP-ova statistika otkriva još nekoliko interesantnih trendova. Prvenstveno se to odnosi na činjenicu da se lani po prvi puta gotovo izjednačio broj dozvola za novo zapošljavanje (80.365) i onih za produljenje, za radnike koji su već u Hrvatskoj (70.275).