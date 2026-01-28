U geopolitičkom preslagivanju sigurnost ima cijenu

Sigurnost je toliko važna da odjednom zasjenjuje maksimalnu učinkovitost, produktivnost i korist od selidbe biznisa u jeftinije dijelove globusa

Bilo je i prije ratova, hladnih ratova, preslagivanja, carina, inflacija, kidanja starih savezništava i stvaranja novih, što je posljedično skretalo poslovne vode i rovalo nove rukavce i kanale. No malo je kada biznis bio toliko prisiljen kalkulirati s geopolitikom kao danas. Trump, Putin, Xi Jinping, WEF, Mercosur, BRICS... već su postali dio bilanci poduzeća. Jer se globalizacija, na djelu od konca osamdesetih, kapilarno proširila na doslovno svaki dobavni lanac.

Svako poduzeće danas, ako ne izravno, onda posredno, preko svojeg dobavljača ili kupca, postaje dijelom nove geopolitičke aspiracijske priče. Nitko, naravno, ne zna kako će ta igra završiti (da, Zapad je u fazi kontroliranoga, ali terminalnog propadanja; s druge strane, Trump pokazuje kako još nije vrijeme za 'o mrtvima sve najbolje'), no analitički odjeli i u financijskim i u nefinancijskim poduzećima moraju vlasnicima i menadžerima podastrijeti nekakva predviđanja ne bi li poduzeće znalo koja je opcija B ako opcija A zaglavi zbog nekoga prekonoćnoga geostrateškog poteza. Još je važnije donekle precizno procijeniti kako će poslovna utakmica izgledati na duge staze i kakvu sveukupnu ekonomiju piše.