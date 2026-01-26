Kamate iznad 6 posto: Escont Partners o interesu ulagača

Inflacija nagriza štednju, a kamate je ne prate, pa ulagatelji sve češće traže fiksni prinos iznad 6 posto kroz korporativne obveznice

Inflacija u Hrvatskoj i dalje je iznad prosjeka europodručja, a kamate na štednju teško to prate. U takvom okruženju logično je da sve više pažnje privlače instrumenti s fiksnom kamatom većom od 6 posto godišnje, posebno korporativne obveznice.

Iz Escont Partnersa, savjetničke kuće specijalizirane za korporativne obveznice, potvrđuju da je interes u posljednjih godinu dana snažno porastao i sa strane ulagatelja i sa strane poduzetnika.

Kažu kako im se javljaju ljudi koji više ne žele gledati kako im inflacija “jede” štednju, ali ni preuzimati volatilnost burze, te poduzetnici koji traže način financiranja rasta bez prodaje vlasničkog udjela. Korporativne obveznice, uz kamate iznad 6 posto, postale su prirodan spoj tih dviju potreba.

Nakon Qela i Koykana: puno manje pitanja, puno više upisa

Escont Partners je bio savjetnik u više izdanja, a kao prekretnicu ističu projekte Qelo i Koykan.

Qelo je kroz svoje prvo izdanje obveznica s kamatom od 8 posto godišnje i rokom od tri godine prikupio 3 milijuna eura. Ubrzo nakon toga uslijedio je Koykan, street–food lanac koji se širi po Hrvatskoj i srednjoj Europi, s vlastitim programom korporativnih obveznica.

Kroz nekoliko rundi izdanja, Koykan je do sada prikupio oko 3 milijuna eura kapitala za rast i ulazak na nova tržišta. Dodatno, dio ulagatelja već je primio polugodišnje isplate kamata, što je, kako naglašavaju u Escontu, ključni trenutak: model više nije “priča na papiru”, nego nešto što se vidi na bankovnom izvodu. Zbog toga se sada sve češće javljaju i oni koji su prva izdanja pratili sa strane i ne žele propustiti sljedeće prilike.

Što ulagače privlači u obveznice s više od 6 posto?

Iz Escont Partnersa ističu da se većina razgovora s ulagateljima svodi na tri pitanja:

koliki je prinos

koliko dugo je novac vezan

što se tim novcem konkretno radi

Kod kvalitetno postavljenih izdanja, odgovori su vrlo jasni: kamatna stopa iznad 6 posto godišnje, rok od tri godine, polugodišnja isplata kupona i činjenica da se novac koristi za otvaranje novih lokacija, razvoj i digitalizaciju, a ne za krpanje rupa u poslovanju.

Kao referentni primjer navodi se trenutačna Koykan razvojna obveznica:

godišnji prinos 6,25 posto (fiksno)

rok dospijeća 3 godine

isplata kamata svakih 6 mjeseci

otplata glavnice jednokratno na kraju roka

minimalni upis 1.000 € za standardnu obveznicu

za standardnu obveznicu za iznose od 50.000 € naviše postoji i konvertibilna obveznica s mogućnošću kasnije konverzije u udio, prema unaprijed definiranim pravilima

Sredstva se koriste za širenje mreže restorana u više europskih zemalja, razvoj franšiznog modela i jačanje profitabilnosti postojećih lokacija, dakle za rast koji se može pratiti kroz konkretne projekte.

Obveznice nisu štednja, ali su ozbiljna alternativa

Escont Partners pritom podsjeća da korporativne obveznice nisu štednja u banci i nose rizik poslovanja izdavatelja, pa odluka o ulaganju uvijek ostaje na ulagatelju i treba se temeljiti na pažljivom čitanju službenih informacija i vlastitoj procjeni.

Istovremeno, za dio portfelja u kojem ljudi traže prinos iznad inflacije i žele jasnu priču iza svog ulaganja, interes za ovakav tip instrumenata logično raste, osobito nakon što su prva izdanja poput Qela i Koykana već pokazala da model može funkcionirati i u praksi.

Ako razmišljate o ulaganju uz 6,25 posto godišnje, provjerite koliko je tranše još ostalo za upis i sve uvjete aktualne obveznice na: koykan.com/obveznice-D06