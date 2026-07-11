U Hrvatskoj je 690 tisuća hektara vinograda zaraženo zlatnom žuticom

Najugroženija su sjeverna i sjeverozapadna područja: Koprivničko-križevačka, Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija

Teško se u Hrvatskoj nose sa Zlatnom žuticom vinove loze, jednoj od najopasnijih bolesti vinograda u Hrvatskoj i Europi koju uzrokuje fitoplazma, a prenosi je američki cvrčak. U Hrvatskoj je prvi put potvrđena 2009. godine u Vivodini (Karlovačka županija), nakon čega se proširila na većinu vinogradarskih područja.

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva kažu da, prema dostupnim podacima, zaraženo područje u Hrvatskoj obuhvaća površinu od 690.532,66 hektara vinograda.