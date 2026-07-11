Fischer – Spaski: Meč stoljeća iz 1972. danas igraju ozbiljniji igrači

Današnje sile više se ne nadmeću za šahovsku krunu nego za umjetnu inteligenciju, poluvodiče, energiju i tehnološku dominaciju

Dana 11. srpnja 1972. u Reykjaviku je započeo jedan od najpoznatijih sportskih događaja 20. stoljeća – dvoboj za naslov svjetskog prvaka u šahu između 29-godišnjeg Amerikanca Bobbyja Fischera i branitelja naslova, šest godina starijeg sovjetskog velemajstora Borisa Spaskog.

Bio je to mnogo više od sportskog natjecanja. U jeku Hladnog rata, za šahovskom pločom simbolično su sjedili Washington i Moskva.

Amerikanac protiv sovjetskog sustava

Gotovo četvrt stoljeća svjetskim šahom dominirao je Sovjetski Savez. Nakon Drugog svjetskog rata svi svjetski prvaci dolazili su iz sovjetske škole šaha, a Kremlj je tu dominaciju koristio kao dokaz intelektualne i obrazovne superiornosti svojeg sustava.

Nasuprot tome stajao je Bobby Fischer, osebujni šahovski genij iz Brooklyna. Za razliku od sovjetskih šahista, iza kojih je stajao razvijen sustav šahovskih škola, trenera, analitičara i državne potpore, Fischer je imao znatno manju ekipu i djelovao gotovo kao samotnjak. Mnogi su ga doživljavali kao šahovskog kauboja koji se sam suprotstavio cijeloj sovjetskoj mašineriji.

Upravo je zato njegov uspon fascinirao svijet. Nije predstavljao samo SAD, nego i ideju da pojedinac može ugroziti moćan i dobro organiziran sustav.

Meč koji je pratio cijeli svijet

Napetosti su počele i prije prvog poteza. Fischer je kasnio s dolaskom na Island, postavljao nove zahtjeve organizatorima i prijetio odustajanjem. U jednom trenutku izgledalo je da se meč uopće neće održati.

Kad je napokon počeo, Fischer je izgubio prvu partiju, a drugu predao bez igre zbog spora oko televizijskih kamera. Nakon dva kola Spaski je vodio 2:0 i činilo se da će izazivač doživjeti debakl.

Umjesto toga uslijedio je jedan od najvećih preokreta u povijesti sporta. Fischer je pronašao svoju igru, preuzeo inicijativu i postupno slomio sovjetskog prvaka. Nakon 21 partije pobijedio je rezultatom 12,5: 8,5 te postao prvi šahist rođen u SAD-u koji je osvojio naslov svjetskog prvaka.

Pobjeda koja je odjeknula izvan sporta

Za milijune ljudi na Zapadu Fischerova pobjeda nije bila samo sportski uspjeh. Doživljena je kao simbolički udarac Sovjetskom Savezu u jednom od rijetkih područja u kojima se smatrao nepobjedivim.

Šah je tako postao nastavak politike drugim sredstvima.

Kao što je godinu ranije ‘ping-pong diplomacija’ otvorila vrata približavanju SAD-a i Kine, tako je i dvoboj Fischera i Spaskog pokazao da sport može biti pozornica na kojoj se ogledaju ideologije, nacionalni prestiž i globalni odnosi moći.

Fischerov početak kraja

Nakon ‘meča stoljeća’ karijere dvojice šahista razvile su se potpuno različito.

Pobjedom nad Spaskim 1972. Fischer je dosegnuo vrhunac i postao svjetski prvak, ali umjesto da vlada šahom godinama, postupno se povukao iz natjecanja. Godine 1975. odbio je braniti naslov jer se nije uspio dogovoriti sa Svjetskom šahovskom federacijom (FIDE) oko pravila meča protiv izazivača Anatolija Karpova. Time je praktički bez igre izgubio naslov svjetskog prvaka.

Nakon toga gotovo dva desetljeća živio je povučeno i rijetko se pojavljivao u javnosti. Tek 1992. ponovno je sjeo za ploču u revijalnom revanšu protiv Spaskog u tadašnjoj Jugoslaviji. Nikada više nije sudjelovao u borbi za svjetski naslov, pa je ostao jedinstven slučaj prvaka koji je praktički nestao s vrha odmah nakon najveće pobjede.

Posljednje godine života obilježili su sukobi s američkim vlastima, izolacija i život na Islandu, gdje je umro 2008.

Spaski ostao u vrhu

Za razliku od Fischera, Spaski je nakon poraza nastavio igrati na najvišoj razini. Nije više osvojio naslov svjetskog prvaka, ali je još godinama ostao među vodećim svjetskim velemajstorima.

Sedamdesetih i osamdesetih nastavio je igrati na velikim turnirima. Za reprezentaciju SSSR-a nastupao je do 1978., a nakon preseljenja i stjecanja francuskog državljanstva tijekom osamdesetih predstavljao je Francusku. Umro je 2025. U šahovskom svijetu ostao je cijenjen kao jedan od najkompletnijih igrača svoje generacije, poznat po sportskom ponašanju i elegantnom stilu igre.

Možda je najveća ironija meča stoljeća to što je Fischer dobio bitku, ali ne i mir. Nakon najveće pobjede u karijeri gotovo je nestao iz vrhunskog šaha.

Spaski je izgubio meč, ali je dobio stabilnu i dugu šahovsku karijeru.

Zato se danas često kaže da je Reykjavik 1972. bio vrhunac i početak kraja Fischerove profesionalne karijere, dok je za Spaskog bio bolan poraz koji je prihvatio dostojanstveno i nastavio dalje.

Nasljeđe meča stoljeća

Više od pola stoljeća kasnije, meč u Reykjaviku ostao je jedan od najpoznatijih primjera ispreplitanja sporta i politike.

Današnje sile više se ne nadmeću za šahovsku krunu nego za umjetnu inteligenciju, poluvodiče, energiju i tehnološku dominaciju. Figure su drukčije, ali logika je ostala ista.

A dok se svijet ponovno suočava s geopolitičkim napetostima, lako se prisjetiti ljeta 1972., kada su za šahovskom pločom sjedili Fischer i Spaski.

Danas za globalnim šahovskim stolom sjede neki drugi igrači – samo je pitanje tko vodi bijele, a tko crne figure.