Država otvara natječaje vrijedne 90 milijuna eura za proizvodnju hrane

Sektorski natječaji ciljaju proizvodnje u kojima Hrvatska najviše zaostaje, od mlijeka i mesa do voća i povrća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva predstavilo je u ponedjeljak sektorske natječaje za ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju ukupne vrijednosti 90 milijuna eura, s ciljem povećanja domaće proizvodnje hrane i jačanja samodostatnosti.

Od ukupnog iznosa, 60 milijuna eura namijenjeno je stočarskoj proizvodnji, a 30 milijuna eura biljnoj proizvodnji. Potpore će biti usmjerene na sektore u kojima Hrvatska bilježi najveći manjak domaće proizvodnje, među kojima su mlijeko, meso, jaja, voće i povrće.

– Ovo je natječaj za više hrvatske hrane na hrvatskim stolovima. Ulažemo u farme, nasade, staje, plastenike i proizvodne kapacitete, ali prije svega ulažemo u sigurnost hrane i jačanje domaće proizvodnje – izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Sektorski pristup

Najveća novost je uvođenje sektorskog pristupa, prema kojem svaki proizvodni sektor dobiva vlastite kriterije i prioritete za dodjelu sredstava. U Ministarstvu smatraju da će se na taj način novac učinkovitije usmjeravati prema stvarnim potrebama proizvođača.

Prioriteti će se razlikovati ovisno o sektoru. U mljekarstvu će se poticati povećanje proizvodnje, rast broja grla te robotizacija i automatizacija farmi. U mesnom sektoru naglasak je na svinjogojstvu, uzgoju krmača, sustavu krava-tele te uzgoju ovaca i koza. U proizvodnji jaja poticat će se prelazak na alternativne sustave uzgoja, dok će u voćarstvu, povrćarstvu i vinogradarstvu sredstva biti usmjerena na podizanje novih nasada i zaštitu od klimatskih rizika.

Odabir sektora temelji se na podacima o samodostatnosti. Hrvatska trenutno proizvodi oko 50 posto potreba za mlijekom, 62 posto za mesom, 52 posto za svinjskim mesom, 42 posto za voćem te 55 posto za povrćem.

Tri četvrtine za male i srednje poljoprivrednike

Četvrtina sredstava rezervirana je za velike proizvođače, dok je oko 75 posto ukupnog iznosa namijenjeno mikro, malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima. Intenzitet potpore za njih iznosi 45 posto, a mladi poljoprivrednici i žene nositeljice gospodarstava mogu ostvariti i do 60 posto prihvatljivih troškova.

Veliki korisnici moći će ostvariti do dva milijuna eura potpore po projektu, dok je za mikro, male i srednje proizvođače gornja granica 500 tisuća eura.

Natječaji za velike korisnike otvaraju se 20. srpnja, dok će natječaji za mikro, male i srednje proizvođače biti raspisivani od sredine rujna do kraja listopada, ovisno o pojedinom sektoru.

– Hrvatska ne može govoriti o sigurnosti hrane i samodostatnosti ako ne ulaže u one koji tu hranu proizvode. Ovih 90 milijuna eura usmjeravamo ciljano prema proizvodnjama u kojima moramo rasti i prema ljudima koji taj rast mogu iznijeti – poručio je Vlajčić.