Veliki udarac za OPEC: UAE izlazi iz saveza

Rat s Iranom i prijetnje u Hormuškom tjesnacu potaknuli su odluku koja bi mogla oslabiti OPEC i promijeniti tokove nafte

Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da napuštaju OPEC i OPEC+, što predstavlja težak udarac za skupine izvoznica nafte i njihovog de facto lidera, Saudijsku Arabiju, u trenutku kada je rat s Iranom izazvao povijesni energetski šok i uzdrmao globalno gospodarstvo, prenosi Reuters.

Gubitak UAE-a, dugogodišnjeg člana OPEC-a, mogao bi izazvati kaos i oslabiti organizaciju, koja je obično nastojala pokazati jedinstvo unatoč unutarnjim nesuglasicama oko niza pitanja, od geopolitike do proizvodnih kvota. Ministar energetike UAE-a Suhail Mohamed al-Mazrouei rekao je za Reuters da je odluka donesena nakon pažljivog razmatranja energetskih strategija te regionalne sile. Na pitanje je li UAE konzultirao Saudijsku Arabiju, rekao je da to pitanje nije pokrenuto ni s jednom drugom državom.

- Ovo je politička odluka donesena nakon pažljivog razmatranja sadašnjih i budućih politika vezanih uz razinu proizvodnje - rekao je ministar energetike.

Zaljevski proizvođači unutar OPEC-a već se bore s isporukom izvoza kroz Hormuški tjesnac, zbog iranskih prijetnji i napada na brodove. Mazrouei je rekao da taj potez neće imati velik utjecaj na tržište zbog situacije u tjesnacu.

Ipak, izlazak UAE-a iz OPEC-a predstavlja pobjedu za američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je optuživao organizaciju da 'iskorištava ostatak svijeta' podizanjem cijena nafte. Trump je također povezao američku vojnu potporu Zaljevu s cijenama nafte, rekavši da dok SAD brani članice OPEC-a, one to 'iskorištavaju nametanjem visokih cijena nafte'.

Ovaj potez uslijedio je nakon što je UAE, regionalno poslovno središte i jedan od najvažnijih saveznika Washingtona, kritizirao druge arapske države zbog nedovoljne zaštite od brojnih iranskih napada tijekom rata.

Anwar Gargash, diplomatski savjetnik predsjednika UAE-a, kritizirao je odgovor arapskih i zaljevskih država na iranske napade tijekom sesije na Gulf Influencers Forumu u ponedjeljak.

- Zemlje Vijeća za suradnju Zaljeva logistički su se međusobno podržavale, ali politički i vojno, mislim da je njihov stav bio najslabiji u povijesti. Takav slab stav očekujem od Arapske lige i ne iznenađuje me, ali nisam ga očekivao od (Zaljevskog) vijeća za suradnju i to me iznenadilo- rekao je Gargash.