Podravka povećala dobit na 21 milijuna eura uz rast prihoda

Dobit rasla 4,7 posto, prihodi rastu u prehrani i farmaceutic, agri pod pritiskom, ali investicije jačaju dugoročnu konkurentnost

Normalizirana neto dobit Grupe Podravka u prva tri mjeseca ove godine iznosi 21 milijun eura, što je rast za 4,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani, izvijestili su u utorak iz te tvrtke.

Grupa je, kako su naveli, u prva tri mjeseca nastavila uspješno poslovanje uz rast prihoda u segmentima prehrane i farmaceutike te povećanje prihoda i profitabilnosti na razini grupe. Prihodi grupe povećani su za 4,9 milijuna eura, odnosno za dva posto.

- Prvo tromjesečje 2026. potvrđuje kontinuitet uspješnog poslovanja Grupe Podravka, uz rast prihoda te povećanje profitabilnosti na razini grupe - istaknula je predsjednica Uprave Martina Dalić.

U priopćenju se navodi kako je u prva tri mjeseca ove godine segment prehrane ostvario 2,6 milijuna eura, odnosno 1,8 posto više prihoda od prodaje u odnosu na isto razdoblje lani, dok segment farmaceutike bilježi rast prihoda od 2,2 milijuna eura, odnosno 4,9 posto.

Segment agri ostvario je 0,4 posto niže poslovne prihode u odnosu na usporedivo razdoblje. Ovaj rezultat, kako objašnjavaju, ostvaren je u uvjetima snažnog pada cijene mlijeka i poremećaja na tržištu živih svinja zbog širenja Afričke svinjske kuge u Europi te drugačije dinamike realizacije prodaje u ratarstvu u odnosu na prethodnu godinu.

Rast normalizirane neto dobiti ostvaren je u segmentima prehrane i agri, dok segment farmaceutike bilježi nešto nižu razinu normalizirane neto dobiti.

Paralelno s rastom prihoda i profitabilnosti, Grupa Podravka nastavila je ulagati u modernizaciju i razvoj, pri čemu su kapitalna ulaganja iznosila 7,4 milijuna eura. Najveći dio investicija usmjeren je u daljnje podizanje učinkovitosti i održivosti poljoprivredne proizvodnje unutar segmenta agri, od nabave nove poljoprivredne mehanizacije i sustava navodnjavanja do genetskog unapređenja stada, što dugoročno treba osigurati veće prinose i jaču konkurentnost.

Istodobno se nastavlja modernizacija proizvodnih linija u prehrambenom dijelu poslovanja te razvoj novih sadržaja u okviru Podravkinih lokacija, čime se dodatno učvršćuje veza brenda s potrošačima i stvaraju preduvjeti za daljnji rast profitabilnosti, navodi se u priopćenju.