Bjelin ipak neće prodati bjelovarsku pilanu, moguć je najam

Šveđani vjeruju u ekspanziju proizvodnje namještaja u budućnosti i zato ga žele ga sačuvati. Radnici će biti otpušteni uz otpremnine

Pilana u Bjelovaru u vlasništvu Bjelin Croatije ipak neće biti prodana, kako se pretpostavljalo. O tome nas je izvijestio Davor Vrbek, regionalni povjerenik sindikata PPDiV, nakon sastanka s predsjednikom Uprave Bjelin Croatije Robertom Žuljem i dvojicom predstavnika švedskog biznismena hrvatskih korijena Darka Pervana.

- Pogon se gasi, no oni vjeruju u ekspanziju proizvodnje namještaja u budućnosti i zato ga, kako su nam objasnili, žele sačuvati. Zato neće prodati pilanu niti zgrade. Predložili smo im da iznajme taj prostor, što su oni prihvatili kao mogućnost, ali samo pod uvjetom da tvrtka koja bi ga unajmila prihvati sadašnje radnike kao svoje. Bjelin Croatia im daje otkaz – ispričao je Vrbek tok razgovora.