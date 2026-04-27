HERA napokon donijela naknade za priključenje i otvorila prostor industriji

HERA uvodi jedinstvene cijene koje smanjuju troškove i potiču industrijske investicije

Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) na 9. sjednici Upravnog vijeća održanoj 27. travnja 2026. donijela je Odluku o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu koja će na snagu stupiti 1. svibnja 2026. godine.

Riječ je o odluci od iznimne važnosti za budući razvoj elektroenergetskog sustava, a njezino donošenje predviđeno je Zakonom o tržištu električne energije te jamči transparentnost i predvidivost za buduće priključenje na elektroenergetsku mrežu u cijeloj Hrvatskoj.

Donošenje Odluke o iznosu jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu omogućeno je jer su se za to ispunili svi potrebni preduvjeti. HOPS i HEP ODS podnijeli su obrazložene i dorađene prijedloge jediničnih cijena za priključenje, a u međuvremenu je dorađen i od Ministarstva gospodarstva i HERA-e odobren HOPS-ov Desetogodišnji plana razvoja prijenosne mreže 2025.-2034. (10G plan), čime su uklonjene sve dvojbe oko smjera razvoja prijenosne mreže.

Naknada za priključenje koju plaća pojedini investitor ili građanin za priključenje svoje građevine ili proizvodnog postrojenja (elektrane) određuje se ovisno o naponskoj razini priključenja (niski, srednji, visoki i vrlo visoki napon).

HERA je odlučila da:

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži niskog napona iznosi 193,00 €/kW

Jedinična cijena za izgradnju priključka i stvaranje tehničkih uvjeta u mreži srednjeg napona iznosi 96,50 €/kW

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog i vrlo visokog napona kod priključenja na mrežu srednjeg napona iznosi 9,50 €/kW

Jedinična cijena stvaranja tehničkih uvjeta u mreži visokog napona iznosi 19,00 €/kW

Naknade su ujednačene na razini cijele Hrvatske, pa više nema razlike između Zagreba i ostatka zemlje niti situacija u kojima su neki plaćali više zbog 'stvarnih troškova priključenja'.

Naknada za priključenje se izračunava jednostavno i potpuno predvidivo - množenjem jedinične cijene u €/kW s priključnom snagom novog priključka na mrežu u kW (P) odnosno s iznosom povećanja priključne snage u slučaju pojačanja postojećih priključaka.

Sada se kroz manje jedinične cijene za priključenje na višim naponskim razinama izravno omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove izgradnje novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i slično, navodi se u priopćenju.

- Ističemo da HERA nije prihvatila inicijalne prijedloge HEP ODS-a i HOPS-a za jedinične naknade s početka ove godine, već je samostalno donijela niže cijene jedinične naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu. HERA je u postupku donošenja Odluke provjerila da li jedinične cijene rezultiraju naknadama koje bi narušile isplativost ulaganja u projekte OIE, jer previsoki troškovi priključenja su prepreka energetskoj tranziciji, odnosno ostvarivanju ciljeva Nacionalnog energetskog i klimatskog plana. Jedinične cijene iz Odluke u cijelosti korespondiraju s prihvaćenim scenarijima budućeg razvoja prijenosne mreže iz 10G plana. - dodaju iz HERA-e.

Također, iz HERA-e navode da su u postupku donošenja Odluke razmatrali i utjecaj na tarife odnosno naknadu za korištenje mreže u budućem razdoblju, te kažu kako u sadašnjem trenutku nema potrebe povećanja iznosa tarifnih stavki za korištenje mreže, odnosno neće biti povećanja cijena električne energije.

- Ovom odlukom HERA je stvorila optimalne preduvjete za daljnji gospodarski razvoj Republike Hrvatske. Pojednostavljeno, zahvaljujući manjim jediničnim cijenama za priključenje, naročito na višim naponskim razinama, izravno se omogućava razvoj konkurentne industrije u Hrvatskoj kroz niže troškove priključenja novih industrijskih pogona, podatkovnih centara i drugih energetski intenzivnih korisnika mreže. Osim toga, pojava novih velikih potrošača električne energije osigurat će bolju iskoristivost infrastrukture u kombinaciji s izrazito velikim interesom za gradnjom proizvodnih postrojenja koja koriste obnovljive izvore energije - rekao je predsjednik Upravnog vijeća doc.dr.sc. Nikola Vištica.

Na kraju potrebno je navesti kako se HERA u postupku donošenja Odluke, među ostalim, vodila ciljevima NECP-a, oslanjala na 10G planove operatora sustava te donijela Odluku u skladu s Uredbom (EU) 2019/943 i načelima Direktive (EU) iz 2019/944 odnosno Direktive (EU) 2024/1711.

Detalje o metodologiji i izračunu možete pogledati na stranicama HERA-e.