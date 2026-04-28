Revolut ulazi u fizičko bankarstvo otvaranjem poslovnice

Revolut izlazi iz aplikacije i otvara poslovnicu kako bi ubrzao rast, širio kredite i pripremio teren za IPO

Digitalna banka koja je izgradila poslovanje na ideji da fizičke poslovnice više nisu potrebne sada radi upravo suprotno. Naime, Revolut otvara svoj prvi stalni fizički prostor u Barceloni, čime šalje poruku da aplikacija više nije dovoljna kada se ulazi u ozbiljno bankarstvo.

Na prvi pogled riječ je o marketinškom eksperimentu, no u stvarnosti, to je znak šire promjene u industriji. Fintech više ne živi od brzih transfera i kartica, nego od kredita, depozita i dugoročnog odnosa s korisnikom. A za to je potrebno nešto što aplikacija sama ne može isporučiti, a to je povjerenje.

Iz kompanije naglašavaju da prostor 'ni u kojem slučaju neće biti klasična bankarska poslovnica', već visoko vidljiv i interaktivan ambijent koji bi korisnicima trebao približiti financijske usluge. Drugim riječima, Revolut pokušava redefinirati što znači fizički kontakt s bankom, ne kao mjesto gdje se čeka u nepreglednim redovima, nego kao produžetak digitalnog iskustva.

No, prava funkcija takvog prostora nije edukacija, nego konverzija. Kada fintech počne prodavati kredite, štednju i kompleksnije proizvode, digitalni onboarding više nije dovoljan za sve korisnike, pa fizička prisutnost postaje alat za završavanje poslova.

Od disruptora do banke

Revolut su 2015. osnovali Nikolay Storonsky i Vlad Yatsenko kao aplikaciju za međunarodna plaćanja. U deset godina kompanija je izrasla u jednog od najvrjednijih europskih tehnoloških igrača, ali i u organizaciju koja sve više nalikuje klasičnoj banci. Taj prijelaz više nije kozmetički jer kreditno poslovanje postaje ključni izvor rasta, a upravo ono najviše ovisi o povjerenju korisnika i regulatornom okviru.

U 2025. godini Revolut je zabilježio snažan rast, prihodi su porasli 46 posto, dok je dobit prije oporezivanja skočila 57 posto. Najvažniji podatak skriva se u kreditnom portfelju, koji je porastao čak 120 posto. To je trenutak u kojem fintech prestaje biti 'lagana' aplikacija za svakodnevne financije i ulazi u zonu gdje preuzima rizik, ali i odgovornost klasične banke.

Danas kompanija ima oko 70 milijuna korisnika, a cilj je dosegnuti 100 milijuna do sredine 2027. godine, a takav rast više nije moguće održavati samo digitalnim kanalima.

Fizički prostor kao alat, ne relikt

Otvaranje prostora u Barceloni nije povratak u staro bankarstvo, nego pokušaj stvaranja novog hibrida. Fizička lokacija u ovom modelu nije trošak, nego investicija u povjerenje i prodaju, navode.

To potvrđuje i širi strateški smjer jer Revolut upravo radi na dobivanju bankarskih licenci, a već je osigurao status u Ujedinjenom Kraljevstvu, dok su Francuska i Sjedinjene Američke Države sljedeće mete, dok istodobno jača operativnu prisutnost u Španjolskoj. Uz planirano zapošljavanje stotina ljudi u Barceloni, kompanija priprema i širenje u Madrid, gdje bi do kraja desetljeća trebala zaposliti dodatnih 500 ljudi.

Tržište koje sazrijeva

Španjolska, uz Francusku i Poljsku, spada među najjača europska tržišta za Revolut. U tim zemljama fintech je već prošao fazu eksperimenta i ušao u mainstream, što otvara prostor za sljedeći korak, monetizaciju kroz kompleksnije proizvode. Drugim riječima, više nije pitanje hoće li korisnici otvoriti račun, nego hoće li uzeti kredit.

Pogled prema burzi

Cijela strategija uklapa se u širu sliku priprema za izlazak na burzu. Prema pisanju Financial Times, Revolut cilja valuaciju do 200 milijardi dolara, iako se IPO ne očekuje prije 2028. godine. Takva valuacija neće se temeljiti na broju preuzimanja aplikacije, nego na sposobnosti kompanije da funkcionira kao stabilna, profitabilna banka u punom smislu riječi. Ako ovaj model uspije, poslovnice se neće vratiti u starom obliku, nego će se transformirati u nešto što banke nikada nisu uspjele postati, a to su prodajni i iskustveni centar povjerenja.