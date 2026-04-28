EU sankcionira ruske kripto mjenjačnice, stablecoine i CBDC

Europska komisija poduzela je ovaj potez kao odgovor na sve veće oslanjanje Rusije na kripto transakcije kako bi zaobišla sankcije

Europska komisija najavila je paket sankcija protiv Rusije povezanih s kriptovalutama kao odgovor na vojne akcije te zemlje protiv Ukrajine.

U obavijesti od četvrtka, komisija je rekla da su sankcije usmjerene na ruski energetski i financijski sektor, uključujući potpunu sektorsku zabranu obavljanja razmjena s bilo kojim ruskim pružateljem usluga kripto imovine, kao i svim decentraliziranim platformama koje omogućuju trgovanje kriptovalutama koje bi se mogle koristiti za zaobilaženje mjera.

EK, sastavljena od 27 država članica Europske unije, također je zabranila korištenje stablecoina vezanih za rusku rublju i digitalnu valutu središnje banke (CBDC) koju razvija Središnja banka Rusije.

- Ovaj paket vrši dodatni pritisak na Rusiju da se uključi u pregovore i to pod uvjetima prihvatljivim za Ukrajinu. Svaki dan daljnjih ruskih napada na ukrajinsku civilnu infrastrukturu još je jedan dan patnje za ukrajinski narod - rekli su iz komisije.

Paket sankcija uslijedio je nakon sastanka predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, na kojem je raspravljano o podršci bloka Ukrajini usred trenutnih vojnih napada ruskih snaga.

Prema komisiji, Rusija je postajala sve više ovisna o kriptovalutama za međunarodne transakcije kao reakcija na globalne sankcije. To je dovelo do mjera usmjerenih na subjekte povezane sa zemljom koji koriste stablecoine poput A7A5 i kripto operatere povezane s Bjelorusijom.

