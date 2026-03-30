Udruga Franak: 30.000 obitelji ima pravo na puno obeštećenje

Udruga tvrdi da konverzija nije uklonila nepoštene odredbe i upozorava da bi ignoriranje rezultata vještačenja otvorilo val novih tužbi

Nakon što se nedavno o najavljenoj sjednici Proširenog vijeća Vrhovnog suda, na kojoj će se odlučivati o pravima potrošača s konvertiranim kreditima u švicarskim francima, oglasila Hrvatska udruga banaka, istim povodom konferenciju za novinare sazvala je i Udruga Franak.

Iz Udruge poručuju da sudska vještačenja pokazuju kako konverzijom nisu uklonjene posljedice nepoštenih ugovornih odredbi te da oko 30 tisuća obitelji ima pravo na puno obeštećenje, unatoč provedenoj konverziji.

Konvertirani plaćaju više

Na konferenciji je istaknuto da su konvertirane glavnice ostale oko 10 posto više nego što bi bile bez spornih odredbi, dok su anuiteti i nakon konverzije viši za oko 20 posto u odnosu na početne. Udruga tvrdi i da bi bez punog obeštećenja korisnici konvertiranih kredita u konačnici mogli platiti i do 30 posto više nego oni koji nisu konvertirali kredite, ali su sudski obeštećeni.