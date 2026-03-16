UniCredit dao ponudu od 35 milijardi eura za preuzimanje Commerzbanka

Akvizicija bi od UniCredita stvorila dominantnog igrača u Njemačkoj, no dogovori još od 2024. nailaze na prepreke zbog otpora njemačke vlade

Talijanski UniCredit dao je ponudu od 35 milijardi eura za preuzimanje Commerzbanka čime bi povećao svoj udio iznad 30 posto u toj banci i ojačao utjecaj na njemačkom tržištu unatoč snažnom protivljenju njemačke vlade.

Prema pisanju Bloomberga, ovaj potez daje novi zamah u pokušaju preuzimanja njemačke banke kojeg vodstvo UniCredita provodi već više od 18 mjeseci. Akvizicija Commerzbanka od UniCredita bi stvorila dominantnog igrača na njemačkom bankarskom tržištu, no još od rujna 2024. kada je prvi put objavljen interes za ovim dogovorom UniCredit nailazi na prepreke i to ponajprije zbog otpora njemačke vlade koja je drugi najveći dioničar Commerzbanka nakon UniCredita.

Dionice UniCredita u ponedjeljak su pale do 2,6 posto, dok su dionice Commerzbanka porasle do 7,6 posto. Talijanska banka ima tržišnu vrijednost oko 96 milijardi eura, dok je vrijednost njemačkog konkurenta oko 36 milijardi eura.

Iako je izvršni direktor UniCredita Andrea Orcel rekao da je najnoviji potez također namijenjen otvaranju 'konstruktivnog dijaloga' s Commerzbankom, odmah je izazvao novo protivljenje banke i Berlina. Uprava Commerzbanka ponovila je da je strategija ostanka samostalne banke u najboljem interesu investitora.

Vladajuća koalicija njemačkog kancelara Friedricha Merza i dalje podržava strategiju Commerzbanka kao neovisne banke, izjavio je u ponedjeljak na redovitoj konferenciji za medije u Berlinu Maximilian Kall, glasnogovornik ministarstva financija.

Orcel je u razgovoru s analitičarima rekao da će ova ponuda UniCreditu dati veću fleksibilnost u upravljanju udjelom. Udio u Commerzbanku već je bio blizu praga od 30 posto koji aktivira obveznu ponudu za preuzimanje. Otkup vlastitih dionica Commerzbanka prisilio je UniCredit da proda dio dionica kako bi ostao ispod tog praga.

Nakon ponude UniCredit bi mogao povećati svoj udio u Commerzbanku na gotovo 50 posto bez novih regulatornih prepreka. To znači da bi talijanska banka teoretski mogla kupovati dodatne dionice Commerzbanka na otvorenom tržištu.

Ponuda također znači da će UniCredit biti 'slobodan' pokrenuti novu ponudu za preuzimanje 'ako to bude želio' rekao je Orcel no dodao je da trenutno ne očekuju da će učiniti nešto takvo.

UniCredit očekuje da će, kada ponuda formalno započne početkom svibnja, ponuditi 0,485 vlastitih dionica za svaku dionicu Commerzbanka, što implicira cijenu od 30,8 eura po dionici njemačke banke. Time se Commerzbank procjenjuje na oko 34,7 milijardi eura, prema izračunima Bloomberg Newsa. Konačnu odluku o cijeni morat će donijeti regulator.

Orcel je više puta iznenadio tržište otkako je počeo kupovati udjele u Commerzbanku. U 2024. iskoristio je aukciju koju je organizirala njemačka vlada za kupnju dionica, a potom je udio povećao putem derivata na gotovo 30 posto. Većina tih instrumenata u međuvremenu je pretvorena u fizičke dionice.

UniCredit je u jednom trenutku njemačkoj vladi poslao pismo u kojem je poticao razgovore kako bi se premostile razlike, izvijestio je Bloomberg. Orcel si je također dao više vremena za odluku o daljnjim potezima jer je cijena dionice Commerzbanka u početku rasla brže od UniCreditove, što bi potencijalnu ponudu učinilo skupljom.