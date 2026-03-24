Vrhovni sud: Mađarska mora priznati presudu protiv Hernadija

Mađarski sud ne priznaje presude šefu Mol grupe u Hrvatskoj, ali kao i Vrhovni sud i u Ministarstvu pravosuđa odbacuju takav stav

Zsolt Hernadi, predsjednik Uprave i glavni izvršni direktor Mol grupe, ne može mirno spavati što se tiče hrvatskog pravosuđa, unatoč presudi Suda u Budimpešti od 18. ožujka kojom je odlučeno da 'Mađarska neće uzeti u obzir niti priznati pravomoćne osuđujuće presude koje su hrvatski sudovi izrekli protiv Zsolta Hernádija'.

Hrvatska Vlada to neće priznati, stav je ministra pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damira Habijana, ali ni Vrhovni sud (VS) RH.

U odgovoru na Liderov upit iz VS-a su odgovorili da nisu upućeni u odluku mađarskog suda osim onog što je objavljeno u medijima, zbog čega ju ta najviša sudska instanca ne može komentirati.

– Međutim, možemo navesti da načelo uzajamnog povjerenja među državama članicama Europske unije i načelo uzajamnog priznavanja sudskih odluka imaju u pravu Unije temeljno značenje s obzirom na to da omogućavaju stvaranje i održavanje prostora bez unutrašnjih granica. To načelo uzajamnog povjerenja svakoj od država nalaže, osobito u pogledu područja slobode, sigurnosti i pravde, da smatra, osim u iznimnim okolnostima, da sve ostale države članice poštuju pravo Unije i konkretno, temeljna prava priznata Poveljom – podsjeća VS.