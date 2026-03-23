Banke traže izuzeće suca Juga, Franak: riječ je o pritisku na sud

Uoči moguće sjednice proširenog vijeća Vrhovnog suda zaoštrava se sukob oko kredita u švicarskom franku i pravila za izuzeće sudaca

Uoči mogućeg sazivanja sjednice proširenog vijeća Vrhovnog suda u predmetima kredita u švicarskim francima ponovno su se zaoštrili odnosi između banaka i potrošača. Hrvatska udruga banaka (HUB) izvijestila je da je Vrhovnom sudu Republike Hrvatske uputila dopis u kojem upozorava na otvorena pitanja vezana uz formalne pretpostavke za sazivanje takve sjednice, kao i na potrebu pravodobnog i potpunog informiranja stranaka o sastavu vijeća i tijeku postupka.

HUB je zatražio i očitovanje o sucu Jadranku Jugu, koji bi mogao sudjelovati kao izvjestitelj u predmetima konvertiranih kredita. Također traže pojašnjenje hoće li se pravila o izuzeću dosljedno primjenjivati i na druge suce u sličnim okolnostima.