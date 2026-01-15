Tehničke pogreške blokiraju izdavanje dijela e-računa

Među pogođenima su se našli i računi velikih kompanija, čija validacija nije prošla zbog strukturnih pogrešaka

Scenarij u kojem tvrtka uredno izda e-račun, ali on bude odbijen zbog tehničke neispravnosti same datoteke, trenutna je svakodnevica za brojne hrvatske poduzetnike.

Problem je, kako doznajemo, u neispravnim XML datotekama (odnosno digitalnom formatu e-računa), koje sustavi primatelja ne mogu pročitati. Naime, neke od tih datoteka nisu u potpunosti usklađene s propisanim standardima, tzv. UBL normom i XSD shemom.