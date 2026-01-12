Komentari

Poduzetnike stišću rokovi, a država tek sad sprema pravilnik o e-računu

12. siječnja 2026.
Time is running out. Melted blue alarm clock

foto Lider Arhiva
Edis Felić
Zakon o fiskalizaciji je na snazi, a pravilnik tek u savjetovanju. Zašto se država nije pripremila na vrijeme kao što traži od tvrtki?

Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, ostalo je čvrsto pri stajalištu da fiskalizacija 2.0 počinje od 1. siječnja usprkos apelima poduzetnika i njihovih udruga da se ta novina odgodi za godinu dana. Kako su tvrdili, i sada tvrde, poduzetnici nisu spremni, a meni se pak čini da ni sustav još nije spreman. Štoviše, kao da u mjerodavnim institucijama ni sami nisu raspetljali što žele.

Baš mi tako djeluje Pravilnik o eRačunu koji je netom prije Nove godine objavljen na portalu e-Savjetovanja. Ima dosta tehničkih stvari koje ne razumijem, ali kako se može iščitati iz komentara (31. prosinca bilo ih je 39), mnogo je tu problema, nejasnoća, nepotrebnih stvari, ali i nedorečenosti.

