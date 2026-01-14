Fiskalizacija 2.0: Više od 32 tisuće tvrtki još bez posrednika?

Mer, ePoslovanje i Fina dominiraju tržištem posrednika u eRačunima, dok oko 17 posto tvrtki još nema posrednika

Suosnivač računovodstvenog servisa SmartAccount Andrei Zvonimir Crnković proveo je analizu gotovo 190 tisuća tvrtki u sustavu PDV-a u Hrvatskoj te utvrdio da njih oko 17 posto, odnosno više od 32.000, još uvijek nije odabralo informacijskog posrednika za Fiskalizaciju 2.0. Podsjetimo, tvrtke koje to ne učine na vrijeme izlažu se novčanim kaznama u rasponu od 1.320 do 66.360 eura, propisanima Zakonom o fiskalizaciji.

Prema Crnkovićevim riječima, ovakvo masovno kašnjenje više nije samo statistički podatak, već bi već do kraja mjeseca moglo prerasti u ozbiljan operativni problem.

- Tko god misli da će se ovo 'riješiti u hodu' podcjenjuje kaos koji nastaje kada deseci tisuća korisnika odjednom zatraže podršku. A zasigurno hoće jer postoji razlog zašto još uvijek nemaju posrednika - upozorio je Crnković u objavi na LinkedInu.

Uz problem neodabranih posrednika, Crnković je upozorio i na ono što naziva 'fenomenom Porezne uprave'. Naime, njegova analiza pokazuje da je više od 2.000 poslovnih subjekata povezano uz servis Porezne uprave kao informacijskog posrednika, iako bi, prema važećim pravilima, tu mogućnost trebali imati isključivo subjekti koji nisu u sustavu PDV-a.

- Kao netko tko je duboko u ovoj tematici, moram javno postaviti pitanje kako je ovo tehnički i pravno uopće moguće. Mislio sam da samo subjekti izvan sustava PDV-a mogu odabrati Poreznu upravu kao posrednika - naveo je Crnković.

Koristeći skripte za prikupljanje podataka, Crnković je analizirao i koje su informacijske posrednike tvrtke dosad odabrale. Najveći udio ima Mer s 32,8 posto, slijedi ePoslovanje s 18,6 posto, Fina s 11,2 posto, dok se 18,8 posto tvrtki odlučilo za ostale posrednike. Istodobno, 17,3 posto poslovnih subjekata još uvijek nije odabralo nijednog posrednika.

Prema tim podacima, Porezna uprava kao posrednik pojavljuje se kod oko 1,1 posto subjekata, iako bi, prema postojećim pravilima, takav izbor trebao biti moguć samo za porezne obveznike izvan sustava PDV-a, zbog čega se očekuje dodatno pojašnjenje nadležnih institucija.

Poduzetnici i računovođe posljednjih dana sve glasnije upozoravaju da je stanje na terenu daleko od stabilnog. U javnim istupima i medijskim izvješćima Fiskalizacija 2.0 opisuje se kao 'kaos u praksi', uz česte tehničke zastoje, nejasnoće oko statusa eRačuna i velik pritisak zbog zakonskih rokova i mogućih kazni. Računovođe poručuju da se problemi rješavaju u hodu, ali da sustav u stvarnim poslovnim uvjetima još uvijek ozbiljno 'škripi' Iz Porezne uprave pritom poručuju da je riječ o početnoj fazi primjene, da se problemi postupno otklanjaju te da će se u ovom razdoblju primjenjivati partnerski pristup bez pokretanja prekršajnih postupaka ako porezni obveznici surađuju.