United Group prodaje N1, Novu i Danas: Kupac je vlasnik Euronewsa

Alpac Capital preuzima Adria News Network. Ugovor sadrži mehanizme za zaštitu uredničke neovisnosti medija u regiji

Međunarodna investicijska grupa Alpac Capital i Summer Parent S.à r.l., krajnji dioničar United Groupa („Grupa”), danas su potvrdili da je postignut sporazum o prodaji kompanije Adria News S.à r.l., prenosi N1.

Alpac Capital ima dugogodišnje i značajno iskustvo u upravljanju medijskim i informativnim kompanijama na međunarodnoj razini, pri čemu ima i većinsko vlasništvo nad jednom od najvećih svjetskih mreža, Euronewsom, koja doseže više od 1,5 milijardi ljudi u više od 160 zemalja i emitira program na 19 jezika. Ova akvizicija pruža ANN-u snažnu platformu i vlasnika usklađenog s njezinim uredničkim principima, osiguravajući dugoročnu neovisnost ovih važnih medija.

Alpac Capital posvećen je promicanju neutralnog novinarstva i novinarstva utemeljenog na činjenicama, koje poštuje najviše uredničke standarde, što potvrđuje i njegovo vlasništvo nad Euronewsom, navodi se u priopćenju.

United Group vodeći je telekomunikacijski i medijski operater u jugoistočnoj Europi, u većinskom vlasništvu globalne investicijske kompanije BC Partners.

U veljači 2026. godine United Group objedinio je svoje informativne medijske operacije u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji pod jedinstvenim neovisnim brendom Adria News Network („ANN”), sa svojim potpuno neovisnim odborom i nadzorom Uredničkog vijeća (Editorial Councila), sastavljenog od svjetski priznatih međunarodnih medijskih profesionalaca.

Uspostavljeni i nagrađivani brendovi ANN-a, uključujući N1, Nova S, Vijesti i Danas, pružaju multimedijalne informativne sadržaje zajedničkoj publici koja broji više od 16 milijuna ljudi te zapošljavaju više od 1.000 novinara i drugih djelatnika. Model upravljanja uveden u isto vrijeme ocijenjen je kao najučinkovitiji način zaštite uredničke neovisnosti uz istodobno osiguravanje stabilnosti, transparentnosti i otpornosti poslovanja, u skladu s obvezama koje su BC Partners i menadžment United Groupa preuzeli tijekom 2025. godine. Adria News Network posluje na temelju licenci izdanih unutar Europske unije, koje uključuju jamstva uredničke neovisnosti.

Nakon formiranja ANN-a, United Group zaprimio je više ponuda strana zainteresiranih za preuzimanje ovih medija.

Alpac Capital odabran je jer je ponudio najveću vrijednost uz istodobno ispunjavanje principa upravljanja i neovisnosti postavljenih od samog početka. Ugovor o kupoprodaji dionica uključuje ugovorne mehanizme zaštite kojima se čuvaju urednička i funkcionalna neovisnost ANN-a, jasno razdvajanje uredničkih i komercijalnih interesa, kao i očuvanje neovisnog vanjskog savjetodavnog tijela.

United Group ostaje usmjeren na provedbu svoje strategije na ključnim tržištima Europske unije, unaprjeđenje rasta svojih telekomunikacijskih i medijskih poslovanja te stvaranje dugoročne vrijednosti za sve zainteresirane strane. Snažni rezultati u prvom kvartalu dodatno potvrđuju kontinuirani rast i stvaranje vrijednosti Grupe.

- Ova transakcija predstavlja ostvarenje jasnog cilja koji je Grupa postavila tijekom 2025. godine — osiguravanje dugoročne neovisnosti naših informativnih medijskih sredstava. Po zaključenju transakcije United Group u potpunosti će se usmjeriti na stvaranje vrijednosti za sve zainteresirane strane kroz svoje telekomunikacijske, medijske i tehnološke aktivnosti na europskim tržištima - izjavio je glasnogovornik United Groupe.

- ANN predstavlja važan dodatak našem portfelju medija u koje ćemo nastaviti ulagati kako bismo osigurali rast i razvoj. U Alpacu vjerujemo u neutralno, na činjenicama utemeljeno i neovisno novinarstvo, uz stabilno i održivo poslovanje te financijske rezultate. To nisu prazne riječi — to svakodnevno potvrđuje rad naših novinara, kao i priznanja neovisnih i vjerodostojnih organizacija na tržištu. Također smo ponosni na svoju otvorenu europsku orijentaciju i svjesni smo značaja proširenja Europske unije na zapadni Balkan. Ta će se posvećenost odražavati i u uredničkim vrijednostima i dugoročnom smjeru razvoja ANN-a. Alpac je u potpunosti svjestan značaja ove transakcije i vjeruje da će ona predstavljati vrlo pozitivan doprinos zemljama u kojima dodatno ulaže -- rekao je glasnogovornik Alpac Capitala.

Ove transakcije podliježu standardnim regulatornim odobrenjima te se očekuje da će biti dovršene tijekom druge polovice 2026. godine, stoji u priopćenju.