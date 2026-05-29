Online prodaja alkohola: Hoće li e-Građani kočiti trgovce?

Novi model provjere dobi izazvao je kritike tehnološkog sektora zbog mogućeg udara na domaći e-commerce i strane kupce

Izmjene Zakona o trgovini, koje bi trebale spriječiti maloljetnike da online kupuju alkohol i energetska pića, otvaraju nova pitanja za domaći e-commerce sektor. Hoće li država, pokušavajući pooštriti kontrolu, istovremeno otežati online prodaju domaćim trgovcima i zatvoriti tržište za europska rješenja?

Sabor je danas izglasao izmjene Zakona o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića u trgovinama te zabranjuje prodaja alkohola, ali i energetskih pića, mlađima od 18 godina. Prema izglasanom modelu, provjera punoljetnosti za online kupnju trebala bi se provoditi putem sustava e-Građani. No dio tehnološkog sektora upozorava da takav pristup nije usklađen sa smjerom u kojem ide Europska unija, osobito nakon stupanja na snagu eIDAS 2.0 okvira i predstavljanja europske aplikacije za provjeru dobi.

Podsjetimo, u Lideru smo već pisali o toj temi kada je prijedlog izmjena Zakona o trgovini bio u javnom savjetovanju. Tada su iz Hrvatske udruge poslodavaca upozoravali na regulatorne nejasnoće, troškove implementacije i potencijalne GDPR izazove, dok je tehnološki sektor problematizirao pitanje pouzdanosti i privatnosti sustava provjere identiteta.