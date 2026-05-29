Rasprodaja hotela Katarina: Na bubnju depandansa za 2,6 milijuna eura

Nakon glavnog kompleksa u stečaju Hotela Katarina, pokrenuta i zasebna dražba prateće zgrade

Trgovački sud u Splitu pokrenuo je prodaju još jednog dijela imovine Hotela Katarina u Dugopolju, koji je u stečajnom postupku od srpnja prošle godine. Nakon što je u tijeku već elektronička dražba za glavni hotelski kompleks, sud je zasebnom procedurom odobrio i prodaju prateće zgrade, depandanse na adresi Ulica Matice hrvatske 4 u Dugopolju.

Što se prodaje i po kojoj cijeni

Predmet nove dražbe je poslovna zgrada površine 2093 četvorna metra s dvorištem od 323 četvorna metra, ukupno 2416 četvornih metara, a uz nekretninu se prodaju i inventar. Utvrđena vrijednost iznosi 3.47 milijuna eura, od čega na nekretninu otpada 3.22 milijuna eura, a na pokretnine 250' tisuća eura. Početna cijena na prvoj dražbi postavljena je na tri četvrtine te vrijednosti, tj. 2.602.500 eura.