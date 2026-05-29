Tvrtke i tržišta
Većina webshopova nije spremna za obvezni gumb za raskid ugovora
29. svibnja 2026.
Anketa među poduzetnicima pokazala je da više od polovice njih još ne zna o čemu se radi, a rok istječe za tri tjedna
Hrvatski sabor danas je jednoglasno usvojio izmjene Zakona o zaštiti potrošača, koji među ostalim uvodi obvezni gumb za jednostrani raskid ugovora, nova pravila za sniženja i pravo na popravak robe, no domaće e-commerce tvrtke na taj zakon uglavnom još nisu nespremne.
Naime, već 19. lipnja ove godine na snagu stupa obveza postavljanja vidljivog gumba za jednostrani raskid ugovora na svim internetskim trgovinama i platformama koje sklapaju ugovore na daljinu, a zakon istovremeno predviđa i značajno povećanje maksimalnih novčanih kazni za prekršitelje.
