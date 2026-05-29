Deset godina projekta koji dokazuje da poduzetnici mijenjaju društvo

Strukturirana podrška i 'poguranac' u ranoj fazi ključni su za opstanak impact poduzetnika, istaknuto je na predstavljanju novog ciklusa

Deset novih impact poduzetnika iz područja zdravstva, skrbi, sigurnosti hrane, prehrane, biotehnologije, održive mode i održive gradnje odabrano je za jubilarni, deseti ciklus programa Pokreni nešto svoje, jedinstvenog akceleratora u Hrvatskoj posvećenog mikro poduzetnicima s pozitivnim društvenim i okolišnim učinkom.

Njihovim ulaskom zajednica programa narasla je na ukupno 78 hrvatskih tvrtki, a program koji provode Philip Morris Zagreb i ACT Grupa u proteklih je deset godina u razvoj impact poduzetništva uložio gotovo milijun eura te stvorio više od 3,9 milijuna eura društvene vrijednosti.

Novi sudionici proglašeni su danas u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u Zagrebu, na događanju koje je okupilo organizatore, partnere, predstavnike poslovne i akademske zajednice, institucija, sudionike programa i medije.

Tom je prilikom Anita Letica, predsjednica Uprave tvrtke Philip Morris Zagreb, istaknula kako njoj ovo nije samo jubilej, nego i posebno emotivan trenutak jer je sa svojim timom gradila ovaj projekt od početka.

– Kada smo prije deset godina pokretali ovaj program, zajedno s ACT Grupom, vjerovali smo da u Hrvatskoj postoje ideje koje mogu napraviti razliku te da postoje ljudi koji su dovoljno hrabri – ili ludi – da pokrenu nešto svoje. Kao i sa svim projektima, ideja je došla brzo, a realizacija tek nešto kasnije. Zato nam je važno da poduzetničke priče imaju prostor za daljnji rast i razvoj jer njihov uspjeh ne ostaje samo na razini pojedinog poslovanja, nego doprinose i zajednicama u kojima djeluju, a neki i izvan granica Hrvatske – poručila je Letica.

Naglasila je i koliko je poduzetnicima u ranoj fazi važno da imaju poguranac, ali i nekoga tko će propitivati njihove planove te reći kada neka ideja možda i nije dobra.

– Važnost prolaska kroz strukturirani proces s relevantnom podrškom jest ono što na kraju čini razliku između uspjeha i neuspjeha – zaključila je Letica.

Nije uvijek lako biti poduzetnik

Da je poduzetništvo pokretač svakog gospodarstva, ali i razvoja društva u cjelini naglasila je Irena Weber, generalna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, koja također podržava ovaj program.

– Poduzetništvo ostaje jedan od najvažnijih pokretač rasta, zato je ulaganje u poduzetništvo važno. Poduzetnici stvaraju novu vrijednost kroz inovacije i poslovne modele te svojim radom mijenjaju društvo na bolje. Oni su ti koji stvaraju dobro plaćena i održiva radna mjesta te bolje društvo za sve nas. Zato treba davati podršku ovakvim projektima – poručila je Weber.

O izazovima s kojima se poduzetnici svaki dan suočavaju, pa i svakodnevnom preispitivanju vlastitih odluka govorila je moderatorica događanja Ana Radišić, vlasnica podcasta 'Putem oblaka' te također poduzetnica, a na njezine se riječi nadovezala i Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji je također partner programa. Naime, EFZG ne samo da priprema studente za izlazak na tržište rada i zapošljavanje kod poslodavaca, nego i za ulazak u poduzetništvo, kako bi sami kreirali i realizirali svoje ideje, i to kroz Katedru za poduzetništvu koju su uspostavili prije nekoliko godina.

– Učimo studente da, ako žele biti milijunaši, trebaju stvoriti nešto posebno, što milijun ljudi treba i želi. Svakog poduzetnika vrednujemo jer su oni inovativni, kreativni i drugačiji. Nije uvijek lako biti poduzetnik i to trebamo razumjeti. Ovi su poduzetnici dali doprinos svojoj okolini i zadovoljstvo je biti u okolini takvih ljudi – poručila je dekanica.

MSP-ovi kao okosnica gospodarstva

Prema analizi ACT Grupe svaki euro uložen u program u 2025. godini generirao 4,86 eura društvene vrijednosti kroz nova radna mjesta, razvoj inovativnih proizvoda i usluga te rješenja koja doprinose društvu i zajednici. Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima u ACT Grupi i koordinatorica programa Pokreni nešto svoje, istaknula je da ta organizacija civilnog društva kroz brojna savjetovanja i rad na terenu s malim i srednjim poduzetnicima već više od 20 godina radi na tome da se izgradi put prema boljoj ekonomiji

– Za to trebamo osnažiti sve dionike uključene u proces i jačati kapacitete u znanju i upravljanju utjecajem te raditi s poduzetnicima. Mali i srednji poduzetnici okosnica su gospodarstva. PMZ dijeli naše vrijednosti i već deset godina pionirski podržava poduzetnike koji svojim radom stvaraju društveno dobro – zaključila je Brigović.

Poduzetnička rješenja Pokreni nešto svoje 2026.

DHM , Marka Matijevića, pruža cjelovita rješenja za upravljanje sigurnošću hrane u restoranima.

, Marka Matijevića, pruža cjelovita rješenja za upravljanje sigurnošću hrane u restoranima. Guiding Wave , Marijana Živića, razvija Word Tube, mobilnu aplikaciju koja djeci s kašnjenjem u govoru pomaže učiti riječi kroz strukturirane vizualne vježbe, razvijene upravo za neverbalnu djecu.

, Marijana Živića, razvija Word Tube, mobilnu aplikaciju koja djeci s kašnjenjem u govoru pomaže učiti riječi kroz strukturirane vizualne vježbe, razvijene upravo za neverbalnu djecu. HrskAM , Ane Matekalo, proizvodi liofilizirano voće kao nutritivno vrijednu grickalicu.

, Ane Matekalo, proizvodi liofilizirano voće kao nutritivno vrijednu grickalicu. Kroy , Kristijana Bartola, razvija rješenje za modne brendove koje omogućuje optimizaciju proizvodnje i smanjenje modnog otpada već u fazi krojenja i dizajna odjevnih predmeta.

, Kristijana Bartola, razvija rješenje za modne brendove koje omogućuje optimizaciju proizvodnje i smanjenje modnog otpada već u fazi krojenja i dizajna odjevnih predmeta. Lyzor Tx , Lorene Derežanin, razvija digitalne alate za bržu i učinkovitiju identifikaciju bakteriofaga u svrhu borbe protiv visokorezistentnih bakterija.

, Lorene Derežanin, razvija digitalne alate za bržu i učinkovitiju identifikaciju bakteriofaga u svrhu borbe protiv visokorezistentnih bakterija. Metastruct , Lucije Stepinac i Dijane Malek, bavi se projektiranjem i proizvodnjom topološki optimiziranih građevinskih sustava koji smanjuju potrošnju proizvodnog materijala, troškove i emisije CO₂ te pojednostavljuju gradnju.

, Lucije Stepinac i Dijane Malek, bavi se projektiranjem i proizvodnjom topološki optimiziranih građevinskih sustava koji smanjuju potrošnju proizvodnog materijala, troškove i emisije CO₂ te pojednostavljuju gradnju. MORNING , Tijane Bogdanović, razvija Morning Lab granole, ukusan i funkcionalan izbor za zdrav doručak, bez rafiniranih šećera i umjetnih zaslađivača.

, Tijane Bogdanović, razvija Morning Lab granole, ukusan i funkcionalan izbor za zdrav doručak, bez rafiniranih šećera i umjetnih zaslađivača. Mundomilija , Dore Marinić, razvija Neuro Tale, senzomotoričku metodu podučavanja za rani razvoj djeteta, osmišljenu tako da se može uklopiti u kurikulume vrtića.

, Dore Marinić, razvija Neuro Tale, senzomotoričku metodu podučavanja za rani razvoj djeteta, osmišljenu tako da se može uklopiti u kurikulume vrtića. Sweetmess Company , Katarine Dumić, razvija proizvode za intimnu njegu žena koji su ekološki, dermatološki dokazani i proizvedeni u Hrvatskoj.

, Katarine Dumić, razvija proizvode za intimnu njegu žena koji su ekološki, dermatološki dokazani i proizvedeni u Hrvatskoj. Vincentia, Denisa Mijolovića, razvija digitalnu platformu za pronalazak pružatelja njege i skrbi u kući, namijenjenu starijim osobama i drugim osobama kojima je potrebna pomoć u svakodnevnom životu.

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od 90 tisuća eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata.

Cilj je da iz programa izađu s konkretnim alatima za rast i dugoročnu održivost poslovanja. Sudionicima se svake godine osigurava više od 400 sati mentorskog rada kroz individualne konzultacije, specijalizirane radionice i grupne treninge, a upravo mentorsku podršku i pristup poslovnoj mreži dosadašnji polaznici ističu kao jednu od najvećih vrijednosti programa.

Program podržava poduzeća koja su već implementirala ili razvijaju društvenu ili ekološku inovaciju te im pruža kombinaciju financijske podrške, mentorstva, edukacije, poslovnog povezivanja i medijske vidljivosti. Stručni mentori pomažu mikropoduzećima u tržišnom pozicioniranju, jačanju brenda i reputacije te postizanju održivosti i boljih financijskih rezultata. Kroz povezivanje s alumni zajednicom i potencijalnim korporativnim partnerima, sudionicima se otvaraju nove prilike za rast i razvoj.

Među alumnima programa danas su i poduzetnici prepoznati izvan granica Hrvatske, poput Alberta Gajšaka i njegovih edukativnih igračaka CircuitMess te Davora Ćikovića, osnivača brenda održivih proizvoda za čišćenje Pero, dok većina sudionika uspješno razvija svoje poslovanje u Hrvatskoj u područjima zdravlja, obrazovanja, kulture, turizma, prehrane, sporta, održive gradnje te zaštite okoliša.