Glavina: Paušal raste samo u najjačim turističkim zonama

Ministar tvrdi da za čak 84 posto gradova i općina nema promjena te da privatni smještaj ostaje porezno povoljniji

Povećanje poreznog paušala za privatne iznajmljivače dio je sveobuhvatnog paketa antiinflacijskih mjera hrvatske Vlade usmjerenog na stabilizaciju cijena i zaštitu standarda svih građana, rekao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina te napominje da od ukupno 556 jedinica lokalne samouprave, 461 zadržava postojeći paušal.

- Minimalni porezni paušal povećava se isključivo u jedinicama lokalne samouprave iz prve i druge skupine prema indeksu turističkog razvoja, odnosno u najatraktivnijim i najfrekventnijim turističkim sredinama koje ostvaruju najveće prihode od kratkoročnog najma i najveći broj dana popunjenosti. Istododobno, za čak 84 posto gradova i općina nema nikakvih promjena - odgovara ministar na upit Hine.

Iznosi i da od ukupno 556 jedinica lokalne samouprave, 461 ostaje u postojećim iznosima, s obzirom da gradovi i općine samostalno donose odluku o visini poreznog paušala a izmjenama je korigiran samo iznos donjeg praga. Tu navodi i primjere da porezni paušal ostaje nepromijenjen u gradovima i općinama poput Zagreba, Splita, Pule, Varaždina, Makarske, Rijeke, Visa, Starog Grada, Korčule, Rogoznice, Dubrovnika, Sutivana, Dubrovačkog primorja.

- To je umjereno porezno usklađivanje, čiji je cilj, između ostalog, uspostaviti pravedniji odnos između kratkoročnog i dugoročnog najma, a ne ugroziti privatni smještaj kao važan segment hrvatskog turizma. Predložene izmjene predstavljaju korak prema porezno uravnoteženijem tržištu stanovanja i turizma, sa snažnim fokusom na održivost turističkih destinacija, pri čemu privatni iznajmljivači, prema analizi Ministarstva financija, i dalje zadržavaju povoljniji porezni tretman u odnosu na dugoročni najam - poručuje Glavina.

U sklopu jučer predstavljenog Vladinog antiinflacijskog paketa mjera, dio se odnosi i na izmjene u paušalnom oporezivanju turizma odnosno na povećanje iznosa paušala kojeg plaćaju pružatelji usluge kratkoročnog najma. Paušal se time povećava prvoj, odnosno drugoj skupini paušalista prema Indeksu turističke razvijenosti - minimalne razine oporezivanja, tako da će se paušal u prvoj skupini povećati sa 100 na 150 eura godišnje po krevetu, a u drugoj sa 70 na 100 eura.