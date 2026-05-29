Jadrolinija bi mogla u riječkom 3. maju graditi svoju novu zelenu flotu

Riječki škver gradit će tri 100-metarska eko trajekta i i Novu Postiru za Elafite, investiciju tešku 120 milijuna eura prati Svjetska banka

Riječko brodogradilište 3. maj, koje je nedavno preuzela slovenska obitelj Šešok, inače i vlasnici šibenskog brodogradilišta Iskra, moglo bi uskoro početi graditi ekološke trajekte za Jadroliniju.

Naime, kako Lider neslužbeno doznaje od nekoliko dobro upućenih izvora, 3. maj će se javiti na čak dva natječaja nacionalne brodarske kompanije i to za izgradnju 50-metarskog putničkog trajekta namijenjenog liniji prema Elafitskim otocima, svojevrsnog nasljednika legendarne Postire, čija se vrijednost procjenjuje na 12 milijuna eura.

Drugi, financijski i tehnološki znatno teži natječaj, predviđa nabavku tri potpuno nova, 100-metarskih trajekata na alternativna goriva. Svaki od tih ekoloških divova stajat će između 33 i 37 milijuna eura, što ukupnu investiciju penje na više od 120 milijuna eura samo u startu.