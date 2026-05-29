Izvjestitelj za EU proračun: 'Hrvatsku čeka 16,8 milijardi eura, ali...'

HDZ-ov EU zastupnik Ressler jedini je Hrvat koji sjedi za stolom na kojem se kroji VFO 2028.-2034. kao izvjestitelj Odbora za proračun (BUDG)

Gotovo osamdeset posto svih javnih investicija u Hrvatskoj dolazi iz europskih fondova. Nije to nikakva Liderova računica, već jasna rečenica koju je Lideru u odgovoru na novinarski upit dostavio član vladajuće stranke, Karlo Ressler, inače HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu. Ta rečenica ne smije proći ispod radara i trebala bi odjeknuti jače od antiinflacijskim mjera.

EU proračun: infrastrukturalna stvarnost

Osamdeset posto svih javnih investicija u Hrvatskoj pokriva se novcem iz EU fondova. Hrvatska gotovo sve temeljne javne investicije, od cesta, bolnica, škola, vodovoda, digitalnih mreža, gotovo sve se 'pokriva' novcem iz EU proračuna što samo znači da taj instrument za nas nije nekakva usputna, politička tema, već prava infrastrukturna stvarnost.