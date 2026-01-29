Vlada i sindikati dogovorili rast osnovice, Zagreb diže plaće 6,8 posto

Premijer Plenković potvrdio je povećanje osnovice u tri faze tijekom 2026., a gradski sindikati izborili su dodatna prava

Premijer Andrej Plenković izjavio je u četvrtak da su sindikati državnih službi prihvatili Vladinu ponudu o povećanju osnovice za izračun plaća, a ona će se primijeniti i na javne službe čiji sindikati zasad nisu prihvatili tu ponudu.

- Nakon sedam krugova pregovora između Vlade i sindikata državnih i javnih službi, Vlada i pregovarački odbori sindikata državne službe sporazumjeli su se o povećanju osnovice za izračun plaće državnih službenika i namještenika i povećanju materijalnih i nematerijalnih prava - izvijestio je Plenković je na sjednici Vlade.

Zahvalio je ministru rada Marinu Piletiću i ostalim suradnicima te predstavnicima sindikata državnih službenika i namještenika na naporima koji su uloženi za postizanje dogovora.

Nakon više sadržajnih razgovora, dogovoreno je povećanje osnovice u tri navrata tijekom 2026. godine. Danas je osnovica 1004,87 eura i njeno prvo povećanje na 1015 eura nastupit će 1. travnja, drugo na 1025 eura od 1. kolovoza te treće 1035 eura bruto od 1. prosinca. Pregovarački odbori su se usuglasili i o povećanju broja dana plaćenog dopusta za sudjelovanje na sindikalnim susretima, seminarima, obrazovanju, sindikalnim aktivnostima s dva radna dana na tri.

Usuglašeno je i povećanje osnovice za rođenje djeteta s pola proračunske osnovice na jednu proračunsku osnovicu te povećanje terenskog dodatka s 26,54 na 30 eura.

- Ponuda je to ukupno vrijedna dodatnih 300 milijuna eura na godišnjoj razini, a koja obuhvaća oko 265.000 zaposlenika državnih, ali i javnih službi kojima je također ova informacija prenesena - rekao je Plenković.

Grad Zagreb i sindikati postigli dogovor o rastu plaća

Nakon pregovora koji su uslijedili nakon ranijih neslaganja oko visine povećanja plaća, Grad Zagreb i sindikati postigli su dogovor o rastu plaća zaposlenika u gradskim službama od 6,8 posto. Time je zaključen proces kolektivnog pregovaranja u kojem su sindikati ranije isticali da im ponuđeno povećanje od 6,7 posto nije dovoljno.

Jako smo zadovoljni postignutim i drago nam je da postoji socijalni dijalog, razumijevanje i međusobno uvažavanje između pregovaračkih strana - izjavila je Ivana Zečević, sindikalna povjerenica Podružnice sindikata gradske uprave Grada Zagreba.

Osim povećanja plaća, prihvaćeni su i sindikalni zahtjevi za uvođenje novih kategorija plaćenog dopusta za roditelje, čime se dodatno unapređuju materijalna i socijalna prava zaposlenika. Prema dogovoru, zaposlenicima će se osigurati pravo na pet dana plaćenog dopusta za prilagodbu djeteta prilikom polaska u dječji vrtić, kao i jedan dan plaćenog dopusta za polazak djeteta u prvi razred osnovne škole.

Riječ je o mjerama koje sindikati ocjenjuju važnima jer omogućuju kvalitetnije usklađivanje obiteljskog i poslovnog života, osobito za roditelje s malom djecom. Postignut je i dogovor o povećanju jubilarnih nagrada, prema modelu koji se već primjenjuje u kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike.