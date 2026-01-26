Tomislav Ćorić novi je ministar financija

Sadašnji viceguverner Hrvatske narodne banke opet se vraća u Vladu i preuzima već četvrtu ministarsku funkciju, zamijenivši Marka Primorca

Marka Primorca, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske investicijske banke, na mjestu ministra financija zamijenit će Tomislav Ćorić. Povratak sadašnjeg viceguvernera za superviziju banaka u Vladu potvrdio je u ponedjeljak predsjednik Vlade Andrej Plenković. Ćoriću će ovo biti već četvrta ministarska funkcija.

U Plenkovićevoj Vladi od 2016. do 2017. obnašao je dužnost ministra rada i mirovinskoga sustava, od 2017. do 2020. bio je ministar zaštite okoliša i energetike, a od 2020. do 2022. ministar gospodarstva i održivog razvoja. Odlukom Hrvatskog sabora od 27. svibnja 2022. imenovan je viceguvernerom HNB-a.

Prije ulaska u Vladu Tomislav Ćorić bio je docent na Katedri za financije Ekonomskoga fakulteta u Zagrebu. U politiku je ušao 2013., pridruživši se tada oporbenoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici. Stranačko vodstvo brzo je prepoznalo ambicioznost ekonomskoga stručnjaka te je već 2014. vodio stranački Odbor za financije. U vodstvo zagrebačke organizacije HDZ-a ušao je 2016. godine, a te je godine na parlamentarnim izborima i osvojio zastupničko mjesto u Saboru.

Iako je Ćorić vodio Odbor za financije, premijer Plenković odlučio je mjesto ministra financija dati Zdravku Mariću. Nakon Marićeva odlaska s te funkcije u privatni sektor, resor financija pripao je 2022. Marku Primorcu. Dok dio medijskih napisa sugerira kako je Ćorić napokon dobio dužnost koju je oduvijek priželjkivao, informacije upućenih izvora s kojima raspolaže Lider govore suprotno.

Ćorić je navodno nevoljko prihvatio premijerovu 'ponudu koja se ne odbija' jer je znatno više zainteresiran za mjesto novoga guvernera Hrvatske narodne banke nakon odlaska Borisa Vujčića na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke.

Liderovi izvori ističu kako je izbor Ćorića bio logičan s obzirom na to da je trebalo brzo pronaći kvalitetnu zamjenu za zahtjevan resor financija. Novi ministar financija diplomirao je 2003. na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu, gdje je 2007. i magistrirao, a 2011. stekao titulu doktora ekonomskih znanosti. Usavršavao se na Sveučilištu Greenwich u Ujedinjenom Kraljevstvu, iz područja monetarne politike.

Službena biografija navodi kako je autor i koautor većega broja stručnih i znanstvenih radova te poglavlja u knjigama iz raznih ekonomskih područja. Nositelj je nagrade 'Mijo Mirković' za znanstveni rad 'Istraživanje kreditnoga kanala u Republici Hrvatskoj'.