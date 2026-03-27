Wall Street oštro pao, cijene nafte se korigirale, ali i dalje krhke

Cijene nafte ponešto su se korigirale jutros, zahvaljujući vijesti da je odobren prolazak 10 tankera kroz Hormuški tjesnac

Dow Jones oslabio je 1,01 posto, na 45.960 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 1,74 posto, na 6.477 bodova, a Nasdaq indeks 2,38 posto, na 21.408 bodova. Pad indeksa ponajviše je posljedica jučerašnjeg skoka cijena nafte, za otprilike pet posto, jer kriza na Bliskom istoku ne popušta.

Kako situacija nije ništa jasnija nego prije, američki burzovni indeksi izgubili su jučer sve dobitke od prethodnog dana, pri čemu je Nasdaq zaronio u područje korekcije, oslabivši više od 10 posto ispod svoje rekordne razine iz listopada prošle godine.

U devet od 11 najvažnijih sektora S&P indeksa cijene su dionica jučer pale, a najviše u tehnološkom i komunikacijskom, više od 2,5 posto. Najviše je, pak, porastao energetski sektor, u prosjeku 1,6 posto, a u plusu je još završio i obrambeni sektor.

I na europskim su burzama cijene dionica jučer pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,33 posto, na 9.972 boda, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,50 posto, na 22.612 bodova, a pariški CAC 0,98 posto, na 7.769 bodova.

MSCI indeks azijsko-pacifičkih dionica bio je oko 6,00 sati u minusu 0,06 posto, dok je na tjednoj razini u minusu od otprilike 1,5 posto. Istodobno, tokijski Nikkei indeks bio je u blagom plusu od 0,03 posto. Najviše na gubitku bio je indijski Nifty, za 1,31 posto, dok su najviše u plusu bile kineske burze, za 0,7 posto.

Predsjednik SAD-a Donald Trump produljio je svoj rok za napad na iransku energetsku infrastrukturu za 10 dana, do 6. travnja, kako bi omogućio više vremena za pregovore. To produljenje je bilo na zahtjev vlade Islamske Republike, rekao je Trump, a odobreno je u zamjenu za 10 tankera za naftu koji su prošli kroz Hormuški tjesnac kao "poklon" Teherana.

- Prema zahtjevu iranske vlade, molim vas, neka ova izjava posluži kao pokazatelj da pauziram razdoblje uništavanja energetskih postrojenja. Razgovori su u tijeku i, unatoč pogrešnim izjavama medija lažnih vijesti i drugih, idu vrlo dobro - objavio je Trump na Truth Social.

Washington je posljednjih dana signalizirao da želi pregovorima postići kraj sukoba te je inzistirao na tome da su mirovni pregovori s Islamskom Republikom u tijeku. Teheran je zanijekao da je u izravnim pregovorima sa SAD-om.

Iran je navodno odbacio prijedlog od 15 točaka koji su sastavile SAD i ponudio vlastite uvjete, uključujući jamstvo da SAD i Izrael neće nastaviti napade na zemlju te priznavanje njezine uprave nad Hormuškim tjesnacem.

Cijene nafte ponešto su se korigirale jutros, zahvaljujući vijesti da je odobren prolazak 10 tankera kroz Hormuški tjesnac. Tako je londonski Brent pojeftinio 0,67 posto, na 107,29 dolara, a WTI na američkom tržištu za 0,9 posto, na 93,63 dolara za barel. Međutim, analitičari upozoravaju da naftno tržište ostaje krhko, čak i ako se te izolirane pošiljke nastave.

- Tržište nafte nije potcijenilo reakciju na poremećaje u Hormuškom tjesnacu; apsorbiralo ih je. Gotovo četiri tjedna tržišta su pokazivala izvanrednu otpornost... podržanu kombinacijom viška zaliha stvorenih prije rata, sirove nafte koja je plovila morima na tankerima i politikom minimalnih pričuva koje su pružale privremeni tampon i držale cijene pod kontrolom. Ta faza sada završava - ocijenila je Paola Rodriguez-Masiu, glavna analitičarka za naftu u Rystad Energyju.

Prema Rystadu, globalni naftni sustav je nakon tjedana prekida opskrbe i smanjenja zaliha postao krhak, ostavljajući malo prostora za apsorpciju daljnjih šokova. Ta tvrtka je procijenila da je poremećen prolazak gotovo 17,8 milijuna barela nafte i goriva dnevno kroz Hormuški tjesnac, a ukupno je dosad prekinut prolazak 500 milijuna barela svih goriva.

Na deviznim tržištima, američki dolar i dalje ostvaruje koristi od statusa sigurnog utočišta za kapital u nesigurnim vremenima. Dolarov indeks stagnirao je jutros na 99,85 bodova. Pritom je tečaj eura iznosio 1,1533 dolara, nakon što je tijekom noći kliznuo naniže za 0,3 posto, dok je tečaj jena oslabio 0,11 posto na 159,6 jena za dolar.