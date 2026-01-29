Za drvno-prerađivačku industriju nužan razgovor o novim poslovnim modelima

Drvni sektor treba razvojne modele koji će osigurati konkurentnost i dugoročnu stabilnost. Umjesto dosadašnjeg međusobnog zaziranja ključnih dionika potrebna je suradnja

Otopliti odnose između ključnih igrača povezanih s drvnoprerađivačkom industrijom u Hrvatskoj najvažniji je korak u slijedećem razdoblju kako bi kompanije bile konkurentne na tržištu. Prvi veliki korak napravljen je kada je potpisan Granski kolektivni ugovor između HUP – Udruge drvne i papirne industrije i sindikata, a na današnjoj konferenciji 'Položaj i mogućnosti opstanka i/ili unaprjeđenja drvno-prerađivačke industrije u Republici Hrvatskoj' u organizaciji HUP-a, predsjednik Udruge Ivić Pašalić pozvao je Vladu premijera Andreja Plenkovića i Hrvatske šume da prihvate razgovor.

- Otvorimo prostor za razgovor. Zadnje tri godine nije ga bilo jer su čelni ljudi Hrvatskih šuma uzeli sebi za pravo da neće razgovarati – rekao je Pašalić na otvaranju konferencije.

Na konferenciji su bili i predsjednik Uprave Hrvatskih šuma Joško Radanović te bivši član Uprave Igor Fazerkaš, kao i državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo koji su potvrdili spremnost na razgovore u cilju jačanja konkurentnosti drvno-prerađivačke industrije.

Marinko Beljo, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede