Coworking

Svaki susjed potencijalni je poslovni partner ili barem inspiracija

13. lipnja 2026.
Svaki susjed potencijalni je poslovni partner ili barem inspiracija

Svaki susjed potencijalni je poslovni partner ili barem inspiracija

foto Shutterstock
Donatella Pauković
Donatella Pauković

Potražnja za dijeljenim radnim prostorima u Hrvatskoj raste već godinama. Ponuda također. Poduzetnici su, čini se, prepoznali da ljudi ne žele samo raditi na nekom mjestu, nego biti u središtu zbivanja

Dijeljenje radnog prostora s ljudima iz posve različitih industrija, razmjena ideja i iskustava te pronalaženje zajedničkih interesa bez potrebe za međusobnim natjecanjem, tako bi se ukratko mogao opisati koncept coworkinga, u kojemu svaki novi poznanik može biti potencijalni budući suradnik ili pak novi izvor inspiracije. Za sve više hrvatskih poduzetnika, obrtnika, freelancera i stručnjaka iz najrazličitijih industrija takav način rada i više je nego poželjan. Potražnja za dijeljenim radnim prostorima u Hrvatskoj raste već godinama, još od pandemije koronavirusa, koja je taj je trend samo ubrzala. Kada su se uredi ponovno otvorili, mnogi nisu htjeli natrag u korporativne prostore, a bilo im je dosta i monotonog rada od kuće. Od većih kompleksa s restoranima i teretanama preko inkubatora koji u manje gradove donose dašak inovacija do malih specijaliziranih i mirnih prostora, coworking-scena u Hrvatskoj danas nudi ponešto za gotovo svakoga.

Prilike za suradnju

Kada je 2020. na zagrebačkoj Heinzelovoj skupina prijatelja otvorila Wespa Spaces, coworking u Hrvatskoj praktički nije postojao kao tržište, nego više kao nišni koncept. U međuvremenu je Wespa, u koju je uloženo oko četiri milijuna eura, postala jedno od najpoznatijih zagrebačkih coworking-mjesta, ali i prostora za različite poslovne događaje i radionice. Amir Babović, jedan od suosnivača Wespe, ističe da danas na to ne gledaju kao na najam radnog mjesta, nego kao na infrastrukturu za rad i razvoj poslovanja.

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