Svaki susjed potencijalni je poslovni partner ili barem inspiracija

Potražnja za dijeljenim radnim prostorima u Hrvatskoj raste već godinama. Ponuda također. Poduzetnici su, čini se, prepoznali da ljudi ne žele samo raditi na nekom mjestu, nego biti u središtu zbivanja

Dijeljenje radnog prostora s ljudima iz posve različitih industrija, razmjena ideja i iskustava te pronalaženje zajedničkih interesa bez potrebe za međusobnim natjecanjem, tako bi se ukratko mogao opisati koncept coworkinga, u kojemu svaki novi poznanik može biti potencijalni budući suradnik ili pak novi izvor inspiracije. Za sve više hrvatskih poduzetnika, obrtnika, freelancera i stručnjaka iz najrazličitijih industrija takav način rada i više je nego poželjan. Potražnja za dijeljenim radnim prostorima u Hrvatskoj raste već godinama, još od pandemije koronavirusa, koja je taj je trend samo ubrzala. Kada su se uredi ponovno otvorili, mnogi nisu htjeli natrag u korporativne prostore, a bilo im je dosta i monotonog rada od kuće. Od većih kompleksa s restoranima i teretanama preko inkubatora koji u manje gradove donose dašak inovacija do malih specijaliziranih i mirnih prostora, coworking-scena u Hrvatskoj danas nudi ponešto za gotovo svakoga.

Prilike za suradnju

Kada je 2020. na zagrebačkoj Heinzelovoj skupina prijatelja otvorila Wespa Spaces, coworking u Hrvatskoj praktički nije postojao kao tržište, nego više kao nišni koncept. U međuvremenu je Wespa, u koju je uloženo oko četiri milijuna eura, postala jedno od najpoznatijih zagrebačkih coworking-mjesta, ali i prostora za različite poslovne događaje i radionice. Amir Babović, jedan od suosnivača Wespe, ističe da danas na to ne gledaju kao na najam radnog mjesta, nego kao na infrastrukturu za rad i razvoj poslovanja.