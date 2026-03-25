Zagreb kreće u uklanjanje billboarda, sud potvrdio nova pravila

Rok za prilagodbu istječe 11. svibnja, nakon čega Grad Zagreb može ukloniti većinu neusklađenih reklamnih panoa

Visoki upravni sud potvrdio je zakonitost ključnih odredbi Odluke o komunalnom redu iz 2023. godine, čime je Gradu Zagrebu dao zeleno svjetlo za provedbu strožih pravila o postavljanju reklamnih panoa, priopćili su iz Grada. Najvažnija posljedica presude je da se nakon isteka prijelaznog razdoblja, 11. svibnja ove godine, mogu uklanjati svi panoi koji nisu usklađeni s novim pravilima.

Sud je potvrdio ograničenje prema kojem se na javnim površinama, privatnim zemljištima te na objektima i ogradama gradilišta mogu postavljati isključivo reklamni panoi površine manje od 12 četvornih metara. Veći panoi dopušteni su samo na građevinama poslovne namjene, i to isključivo za oglašavanje vlastite djelatnosti.

Panoi - najviše pet godina

To u praksi znači da klasični veliki billboardi, kakvi su dosad bili rasprostranjeni diljem grada, više neće biti dopušteni na većini lokacija.Grad je već 2023. dao trogodišnje prijelazno razdoblje kako bi se vlasnici panoa mogli prilagoditi novim pravilima. Taj rok istječe 11. svibnja, nakon čega se očekuje uklanjanje neusklađenih oglasa.

Visko upravni sud je dodatno potvrdio i ograničenje prema kojem se reklamni panoi mogu postavljati na razdoblje od najviše pet godina, uz mogućnost produljenja, čime se uvodi veća kontrola nad njihovim postavljanjem.

- Zadovoljni smo odlukom Visokog upravnog suda koji je potvrdio nova pravila za postavljanje reklamnih panoa. Sud se suglasio sa stavovima ove gradske uprave i Gradske skupštine Grada Zagreba, a odbacio tužbe tvrtki koje se bave plakatnim oglašavanjem i koje su pokrenule upravni spor. U dijelu u kojem je sud ukinuo pojedine odredbe, radi se o starim odredbama koje su već dug niz godina na snazi i koje su posljednjih godina ukinute i u drugim gradovima - rekao je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Ukinute stare Odredbe

Naime, Visoki upravni sud ukinuo je pojedine odredbe Odluke, i to stare odredbe koje su bile na snazi više od desetljeća te su na isti način bile propisane ranijim odlukama o komunalnom redu. Te se odredbe odnose na plaćanje naknade za reklame postavljene na zemljišta drugih vlasnika te na sklapanje ugovora prije izdavanja rješenja o postavljanju reklama i reklamnih panoa.

Iako oglašavanje nije zabranjeno, novim pravilima značajno se sužava prostor za velike reklamne površine, što bi moglo bitno promijeniti tržište vanjskog oglašavanja i vizualni izgled glavnog grada Hrvatske.