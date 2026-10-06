Obveznice dospijevaju 6. listopada 2030. godine, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon tri godine, s fiksnom kamatom od 3,9 posto godišnje

Erste banka uspješno je izdala prvu seriju „preferred senior“ obveznica na domaćem tržištu kapitala, ukupnog nominalnog iznosa 95,4 milijuna eura. Obveznice dospijevaju 6. listopada 2030. godine, uz mogućnost prijevremenog otkupa nakon tri godine, a nose fiksnu kamatnu stopu od 3,9 posto godišnje, uz godišnju isplatu kamata. Erste banka podnijet će zahtjev za uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze i Službeno tržište Bečke burze, a njihovo uvrštenje očekuje se drugi radni dan nakon izdanja, odnosno 8. listopada.

U izdanju, u kojem su mogli sudjelovati mali i profesionalni ulagatelji te kvalificirani nalogodavatelji, sudjelovalo je preko 220 ulagatelja. Veliku većinu, odnosno oko 98 posto iznosa izdanja činio je upis malih ulagatelja. Njima je bilo omogućeno i sklapanje ugovorne dokumentacije putem digitalnog bankarstva George, web ili mobilne aplikacije, ili u poslovnicama Erste banke, a putem Georgea mogli su provesti i potrebne korake vezane uz procjenu primjerenosti odnosno prikladnosti ulaganja te zadati nalog za upis obveznica tijekom razdoblja ponude. U skladu s time, više od 80 posto upisa provedeno je putem Georgea.

Izdanje se provodi u okviru Preferred Senior Retail Programa Erste banke, uspostavljenog 2026. godine, koji banci omogućuje izdavanje „preferred senior“ obveznica u obliku javne ili privatne ponude, kroz pojedine serije i tranše. Cilj planiranog izdanja obveznice ispunjenje je minimalnih zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze (MREL), koji su dio EU regulatornog okvira čija je svrha ojačati financijski sustav, povećati otpornost kreditnih institucija na nepredviđene stresne scenarije te spriječiti sistemski rizik. U skladu sa svojom strategijom, sredstva prikupljena ovim izdanjem Erste banka će iskoristiti za opće namjene financiranja.

Uz pružanje dodatnog impulsa razvoju domaćeg tržišta kapitala, realizacijom ovog izdanja Erste banka želi dodatno potvrditi svoju poziciju najaktivnijeg izdavatelja obveznica među financijskim institucijama u Hrvatskoj, pri čemu bi ovo izdanje bilo ukupno deseto po redu, uključujući domaća i međunarodna izdanja.