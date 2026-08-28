Hlađenje hrvatske ekonomije pogodit će dio dionica na domaćoj burzi

Osobna potrošnja usporila je u drugom kvartalu na najnižu razinu od 2015. što će najviše osjetiti proizvođači potrošačke robe

Hrvatsko gospodarstvo se hladi, kako su i prognozirali ekonomisti, a to bi se zahlađenje moglo osjetiti i na potražnji za hrvatskim dionicama koje rastu već četvrtu godinu zaredom. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je u četvrtak prvu procjenu prema kojoj je BDP u drugom tromjesečju ojačao za 1,7 posto u odnosu na isto razdoblje lani. S obzirom da je u prvom kvartalu gospodarstvo ojačalo 2,3 posto, usporavanje je i više nego primjetno.

S druge strane, na tromjesečnoj razini domaće gospodarstvo pokazuje nešto više znakova života. Dok je u prva tri mjeseca zabilježen blagi pad BDP-a od 0,1 posto u odnosu na prethodni kvartal, u razdoblju od travnja do lipnja državni statističari zabilježili su rast od 0,4 posto. U prvih šest mjeseci, rast realnog BDP-a iznosio je u prosjeku 1,9 posto.

Najlošiji rezultat u 11 godina

Ovakvom rezultatu doprinijelo je slabljenje nekoliko vrlo bitnih pokretača domaćeg gospodarstva, barem u posljednjih nekoliko godina. Prvi je snažno usporavanje rasta osobne potrošnje. Nakon gotovo stagnacije u prvom tromjesečju, trgovina na malo sada je zabilježila blagi pad na kvartalnoj razini od 0,7 posto, ali i usporavanje na godišnjoj razini (sa 3,1 na 0,9 posto). Kako je maloprodaja dobar indikator osobne potrošnje, nije iznenađujuće da je godišnji rast ove važne sastavnice BDP-a usporio sa 2,6 posto na skromnih 0,5 posto, najmanje od 2015. ako ne uzmemo u obzir pandemiju i zatvaranje u 2020., navode analitičari Raiffeisen banke.

- Uz to, realni rast pod utjecajem je još uvijek razmjerno visokih inflatornih pritisaka prisutnih u drugom ovogodišnjem tromjesečju – stoji u njihovoj danas objavljenoj analizi.