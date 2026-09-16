Poslovanje poduzetnika s bankom ne treba biti komplicirano

Erste banka, uz moderni one-stop shop pristup, poduzetnicima omogućuje da ključne bankarske usluge obave digitalno

Administracija, plaćanja, dokumentacija i druge bankarske obaveze dio su svakodnevice svakog poduzetnika. Vrijeme koje na njih troše često bi radije usmjerili na klijente, razvoj ideja ili nove poslovne prilike.

Upravo zato digitalizacija može imati vrlo konkretnu vrijednost: ne zato što tehnologija sama po sebi treba biti cilj, nego zato što korisniku treba pojednostaviti ono što je dosad oduzimalo vrijeme.

Višnjica Bašić i Nika Weber Prosinečki, stručnjakinje za digitalna rješenja za poslovne klijente u Erste banci, ističu da se složenost tehnologije treba zadržati u pozadini, dok iskustvo za klijenta treba biti jednostavno i intuitivno – dostupno kad i gdje mu je potrebno.

Sve na jednom mjestu, bez nepotrebnih odlazaka i administracije, upravo je to ideja Erste poslovnog one-stop shopa. A u nastavku donosimo tri ključne stvari koje možete riješiti 100 poszo online, bez odlaska u banku.

1. Otvaranje poslovnog računa u Erste banci

Poslovni račun u Erste banci moguće je otvoriti potpuno online, bez potrebe za dolaskom u poslovnicu.

Ključna prednost je i što, zajedno s otvaranjem računa online, automatski ugovarate i usluge Erste online bankarstva za poslovne klijente, a uz to možete ugovoriti i debitnu poslovnu karticu.

Sve možete obaviti samostalno, bez obzira čitate li ovo na laptopu ili mobitelu, a detalje o uvjetima i procesu možete provjeriti na web stranici Erste banke.

2. Upravljanje poslovnim financijama 24/7

Nakon što otvorite račun i pokrenete online bankarstvo, odmah vam je dostupan niz online usluga:

provođenje cjelokupnog platnog prometa

pregled računa, transakcija i stanja

izmjene podataka o klijentu i računu

izdavanje potvrda

dostava i ažuriranje dokumentacije

Također, u sklopu toga možete online proći tzv. dubinsku analizu, što zasad online mogu obaviti samo poslovni klijenti Erste banke.

3. Ugovaranje kredita online

Kad se pojavi potreba za dodatnom likvidnošću ili novom poslovnom prilikom, presudno je da proces financiranja ne usporava donošenje odluka. Upravo zato Erste online opcije kreditiranja pojednostavljuju cijeli postupak i skraćuju vrijeme od zahtjeva do realizacije.

Konkretno, online su omogućeni realizacija domaćih bankovnih garancija i okvirni krediti, a planira se i online opcija za dugoročne kredite.

Što sve još možete online s Erste bankom, saznajte na stranici Erste poslovni one-stop shop, a cijeli razgovor s Višnjicom Bašić i Nikom Weber Prosinečki pročitajte u članku na Erste blogu: digitalizacija poslovanja.

Sve na jednom mjestu, bez nepotrebnih odlazaka i administracije – upravo je to ideja Erste poslovnog one-stop shopa.