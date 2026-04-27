Kako će bitcoin reagirati na ključne događaje sljedeći tjedan?

Jedni od najvažnijih ekonomskih događaja održat će se u sljedećem tjednu koji će zasigurno utjecati na kripto tržište

Tržište kriptovaluta najviše je pogođeno događajima u ratu između SAD-a/Izraela i Irana u posljednjih nekoliko mjeseci, ali sljedeći tjedan mogao bi ponuditi drugačiji skup katalizatora.

Možda će najznačajniji događaj biti upravo kada bi američke Federalne rezerve trebale održati svoj treći sastanak FOMC-a ove godine.

Što očekivati ​​sljedeći tjedan?

Najznačajniji razvoj događaja ovog vikenda na ratnom frontu dogodio se nakon što je iranska delegacija napustila Pakistan bez da je uopće čekala svoje američke kolege, dok je Trump otkazao putovanje njihovih predstavnika u Islamabad.

Očekuje se da će tržišta reagirati na ovu priču, ali dogodio se još jedan događaj vezan uz Trumpa jer je u subotu navečer evakuiran s događaja u Bijeloj kući nakon što se čulo više pucnjeva.

U utorak će biti objavljeni podaci o povjerenju potrošača za travanj, koji vjerojatno neće donijeti volatilnost na kripto tržište.

Međutim, očekuje se da će srijeda i četvrtak biti bogatiji događajima. Američki Fed će u srijedu zaključiti svoj treći FOMC sastanak ove godine, dok će Microsoft, Amazon, Meta i Google objaviti svoje rezultate. Ukupno će 20 posto tvrtki S&P 500 indeksa objaviti rezultate ovog tjedna.

Apple će slijediti taj primjer u četvrtak, a tada će biti objavljeni i podaci o BDP-u za prvo tromjesečje 2026. u SAD-u te podaci o inflaciji PCE-a za ožujak.

Key Events This Week:



1. US Markets React to Cancellation of US-Iran Talks - 6 PM ET Today



2. April Consumer Confidence data - Tuesday



3. April Fed Interest Rate Decision and Statement - Wednesday



4. Microsoft, Amazon, Meta, Google Report Earnings - Wednesday



5. Apple… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 26, 2026

Kako će kriptovalute reagirati?

Početni porast volatilnosti očekuje se uskoro, kao što je gore spomenuto, nakon reakcije ostalih financijskih tržišta. Povijest je pokazala da čak i ako bitcoin ostane trom kada su se ratni događaji odvijali tijekom vikenda, on obično prati rizičnu imovinu u nedjelju navečer/ponedjeljak ujutro.

Očekuje se da će Fed zadržati kamatne stope nepromijenjenima, ali čak se i to u prošlosti pokazalo kao katalizator fluktuacija cijene bitcoina. Podaci o inflaciji PCE-a u četvrtak i brojke BDP-a za prvo tromjesečje također bi mogle dovesti do veće volatilnosti.

Jedina nepoznanica ostaje rat, jer je svaka veća promjena rezultirala nekom vrstom fluktuacija za bitcoin. U trenutku pisanja ovog teksta, situacija ostaje neriješena, a mirovni pregovori nisu ni blizu konačnog rješenja, što bi moglo značiti daljnje probleme za tržišta.