Električni automobili usporili u Kini i SAD-u, Europa raste

Tehnološki napredak, veći domet i niži troškovi korištenja dodatno podupiru rast prodaje električnih vozila u Europi

Prodaja potpuno električnih automobila na četrdesetak vodećih tržišta širom svijeta osjetno je usporila u prvoj polovini godine zbog slabije potražnje u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama, pokazalo je istraživanje konzultantske kuće PwC.

Na 43 vodeća svjetska tržišta registrirano je u razdoblju od siječnja do lipnja oko 6,6 milijuna potpuno električnih vozila (BEV), devet posto više nego u istom prošlogodišnjem razdoblju. Još u prvoj polovini 2025. godine broj registracija bio je poskočio više od 33 posto, a u cijeloj prošloj godini za gotovo 30 posto.

Kina je najveće svjetsko tržište električnih vozila, a u prvoj polovini 2026. zabilježila je otprilike 3,6 milijuna registracija, za pet posto manje nego lani. U drugom tromjesečju registracije su ponovno blago porasle, s udjelom potpuno električnih automobila u ukupnoj prodaji od 44 posto. Tržište u cjelini bilježilo je pad.

U SAD-u je u razdoblju od siječnja do lipnja registrirano 460 tisuća potpuno električnih vozila, za čak 22 posto manje nego prije godinu dana, s tržišnim udjelom od šest posto.

Europsko tržište bilježilo je pak ponovo snažan rast pa je tako u članicama EU-a, te u Ujedinjenom Kraljevstvu, na Islandu, u Lihtenštajnu, Norveškoj i Švicarskoj registrirano gotovo 1,6 milijuna potpuno električnih vozila, za 33 posto više nego u prvoj polovini prošle godine i udjelom u tržištu od 22 posto.

Najveći rast broja registracija zabilježen je u Francuskoj, Italiji i Njemačkoj, koja je potvrdila poziciju najvećeg europskog tržišta, ispred UK-ja i Francuske.

Razvoj tržišta dodatno podupiru niže cijene nafte te tehnološki napredak novih modela, koji nude veći razmak između punjenja, konkurentnije cijene i niže troškove korištenja, ocijenio je Harald Wimmer iz PwC-a.