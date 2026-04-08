Primirje donijelo drugi najviši skok hrvatskih dionica ove godine

Indeks Zagrebačke burze skočio je 3,2 posto, popevši se na 3940 bodova. Viši dnevni rast tijekom ove godine ostvario je samo 4. ožujka

Primirje na Bliskom istoku svjetske su burze popratile impresivnim trgovinskim danom, a koji nije zaobišao ni hrvatsko dioničko tržište. Završetkom frenetične burzovne srijede, indeks Zagrebačke burze CROBEX zaustavio se na 3940 bodova, što je 3,2 posto više. To je drugi najbolji dnevni rezultat domaćeg indeksa ove godine – viših 3,4 posto rasta CROBEX je zabilježio 4. ožujka.

Unatoč visokom rastu, valja naglasiti da je, kako je dan odmicao, raspoloženje investitora polako splasnulo. Odmah na otvaranju trgovanja dioničko mjerilo Zagrebačke burze jurnulo je na 3954 boda, da bi već nakon 10 sati CROBEX dosegnuo 3961 bod, skočivši za 3,71 posto. Sve do podneva nijedna dionica nije bilježila pad cijene, a u poslijepodnevnom dijelu trgovanja oslabio je optimizam, dok su se u 'crvenom' našle četiri dionice – INA, Slatinska banka, Alpha Adriatic i Tokić.

Najveća domaća naftna kompanija, vjerojatno pod utjecajem snažnog pada cijene nafte od 16 posto, na 91,5 dolara za barel, spustila se na 490 eura, pojeftinivši tri posto. Slatinska banka oslabila je dva posto, na 18,90 eura. Pulski brodar i distributer autodijelova oslabili su znatno manjih 0,5, odnosno 0,3 posto.

Listu likvidnijih dobitnika predvodio je Đuro Đaković koji je skočio 9,7 posto, dosegnuvši 57 eura. Nešto manjih 9,2 posto rasta cijene zabilježilo je Brodogradilište Viktor Lenac kojim se trgovalo po 5,24 eura. Među trojac likvidnih dobitnika ugurao se i AD Plastik, rastom cijene od 7,1 posto na 24,20 eura. Sa 315 tisuća eura prometa AD Plastik bio je treći i po prometu, a titulu najlikvidnije dionice ponio je, očekivano, Končar.

Ta je dionica prikupila 1,9 milijuna eura prometa uz rast cijene za 6,6 posto na 789 eura. S gotovo pola milijuna eura prometa na drugo se mjesto probio Dalekovod koji je burzovnu srijedu zaključio s rastom od pet posto na 9,64 eura. Osim rasta indeksa, trgovinska srijeda obilježena je i iznadprosječnim prometom. Protrgovano je vrijednosnicama za ukupno 5,1 milijun eura, od čega su dionice prikupile 4,4 milijuna eura. Ovako visoki promet nije zabilježen od 23. ožujka kad je protrgovano 8,6 milijuna eura.

Optimizam je još snažnije bio izražen na europskim tržištima, jutro nakon što je američki predsjednik Donald Trump objavio da će na dva tjedna pauzirati napade na iransku infrastrukturu, uz tvrdnju da su iranske vlasti pristale omogućiti sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem. Na to se nadovezala objava iranskog ministra vanjskih poslova Abbasa Aragčija, koji je izjavio da je Vrhovno vijeće nacionalne sigurnosti odlučilo da iranska vojska zaustavi 'obrambene operacije'.

Među europskim burzama najveći rast ostvarilo je njemačko tržište gdje je indeks DAX skočio 5,2 posto, na 24.106 bodova. Nešto nižih 4,9 posto rasta bilježio je francuski CAC, dok je paneuropski STOXX 600 ojačao 4,3 posto, dohvativši 615 bodova. Oporavak je snažno zahvatio i najveće svjetsko tržište, Wall Street. Otvaranjem trgovanja sva tri vodeća indeksa bila su 'debelo' u zelenom, a najviše je skočio tehnološki indeks Nasdaq, za 2,7 posto. Dow Jones popeo se 1200 bodova, odnosno 2,4 posto, dok je S&P 500 ojačao 2,15 posto, na 6760 bodova.