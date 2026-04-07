Croatia osiguranje diže dividendu sedam posto: 114 eura po dionici

Rast dobiti i solventnost iznad 200 posto podupiru veću dividendu, uz povratak na održiviji raspon isplata nakon izvanredne 2023.

Uprava i Nadzorni odbor Croatia osiguranja predložili su Glavnoj skupštini isplatu dividende u ukupnom iznosu od 49 milijuna eura odnosno 114,14 eura po dionici, stoji u objavi na Zagrebačkoj burzi kojom ovaj domaći osiguravatelj obavještava investicijsku javnost o prijedlogu isplate dividende imateljima redovnih i povlaštenih dionica iz neto dobiti ostvarene u 2025. godini.

Naime, kako stoji u obavijesti, Croatia osiguranje u proteklim godinama posluje uspješno, s visokom razinom dobiti te visokim stopama omjera solventnosti, kako na razini Društva, tako i na razini Grupe, te se očekuje da bi tijekom 2026. godine omjer solventnosti trebao biti održan iznad razine od 200 posto.

Za usporedbu, za 2024. godinu isplaćena je dividenda od 106,52 eura po dionici, što znači da predložena dividenda za 2025. predstavlja povećanje od oko 7,2 posto na godišnjoj razini, ali je manja 25 posto od one isplaćene za 2023. godinu.

Ako se gleda širi kontekst, riječ je o nastavku stabilne dividendne politike nakon rekordne isplate za 2023. godinu , kada je ukupna dividenda iznosila je 267,64 eura po dionici, no pritom je više od polovice činila izvanredna isplata, dok je redovna dividenda iznosila 116,37 eura.

S obzirom da je rekordna dividenda iz 2023. bila rezultat jednokratne izvanredne isplate, pa aktualne razine zapravo označavaju povratak na održiviji trend.

Takvu politiku podupiru i poslovni rezultati. U 2025. godini Croatia osiguranje na razini grupe poslovalo je s konsolidiranom dobiti nakon oporezivanja i udjela manjinskih dioničara od 65,5 milijuna eura, što je za 4,4 milijuna odnosno 7,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, vidljivo je iz konsolidirano financijskog izvješća. Ukupni osigurateljni prihod na razini Grupe dosegnuo je 606,8 milijuna eura, što je povećanje od 66 milijuna ili 12,2 posto. Od toga na osigurateljne prihode neživotnih osiguranja otpada 592,9 milijuna eura, dok osigurateljni prihod životnog osiguranja iznosi 13,9 milijuna eura, navedeno je u izvješću.

Iz Croatia osiguranja istaknuli su i da je 2025. godina završila s rastom tržišta neživotnih osiguranja od oko 10 posto te stagnacijom tržišta životnih osiguranja. Dodali su da su visoke stope rasta u 2025. ostvarene u segmentu motornih vozila te zdravstvenih osiguranja. Veći dio rasta pogonjen je inflatornim pritiscima na cijene usluga, a manjim dijelom povećanjem penetracije i svijesti o potrebi za osiguranjem, konstatirali su. - Ova godina donijet će daljnje usporavanje rasta tržišta neživotnih osiguranja uz jednoznamenkasti rast, pri čemu se očekuje uravnoteženje rasta tržišta temeljem korekcije cijena, odnosno daljnjeg povećanja penetracije i svijesti o potrebi za osiguranjem. Životna osiguranja bi u 2026. trebala ostvariti vrlo blagi rast potaknut daljnjim rastom BDP i nominalnog rasta plaća, pri čemu će fokus vjerojatno biti na novim proizvodima sa investicijskom komponentom uz odmak od klasičnih proizvoda života - ističu u kompaniji. Croatia osiguranje i dalje drži najveći tržišni udio u Hrvatskoj, koji je u 2025. porastao na gotovo 26 posto, uz rast premije na više od 536 milijuna eura. Rast se pritom sve više oslanja na nove poslovne modele. Digitalni segment, uključujući platformu LAQO, bilježi dvoznamenkasti rast premije, dok broj korisnika digitalnih kanala snažno raste.

Istodobno, kompanija ubrzano diverzificira poslovanje prema zdravstvu. Croatia Poliklinika u posljednjih je šest godina povećala prihode s oko četiri na više od 40 milijuna eura te najavljuje novi investicijski ciklus, čime zdravstveni segment postaje jedan od ključnih stupova budućeg rasta.

Ključnu ulogu u toj transformaciji ima većinski vlasnik, Adris grupa, koji je nakon preuzimanja 2014. proveo duboku operativnu i stratešku reorganizaciju - od racionalizacije troškova do diverzifikacije poslovanja. Takva strategija danas omogućuje kompaniji da balansira između isplate dividende i ulaganja u nove izvore rasta.