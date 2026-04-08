Končar preuzeo još 25 posto Helba i postao stopostotni vlasnik tvrtke

Nakon što je prije više od godinu dana preuzeo 75 posto udjela u tvrtki Helb, Končar je ovoga tjedna sklopio ugovor o kupoprodaji preostalih 25 posto vlasničkih udjela u toj kompaniji sa sjedištem u Božjakovini.

Danas je i uspješno provedeno zaključenje transakcije, čime su ispunjeni svi ugovoreni uvjeti te je Končar postao imatelj sto posto vlasničkih udjela. Ovom akvizicijom Končar je proširio i unaprijedio vlastite resurse i kompetencije, povećao prilagodljivost sustava te dodatno ojačao vlastiti portfelj proizvoda i usluga u području inženjeringa za elektroenergetsku infrastrukturu.

Podsjetimo, Helb je inženjering poduzeće specijalizirano za usluge projektiranja, proizvodnje, gradnje, upravljanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja. U 2024. ta je tvrtka uprihodila 23,77 milijuna eura što je povećanje od 24,90 posto u odnosu na godinu ranije te je poslovao s neto dobiti od 736.929 eura što je 30,90 posto više nego u 2023. godini.