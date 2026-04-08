Končar preuzeo još 25 posto Helba i postao stopostotni vlasnik tvrtke
Nakon što je prošle godine preuzeo 75 posto udjela, Končar je ovoga tjedna akvirirao preostalih 25 posto Helba
Nakon što je prije više od godinu dana preuzeo 75 posto udjela u tvrtki Helb, Končar je ovoga tjedna sklopio ugovor o kupoprodaji preostalih 25 posto vlasničkih udjela u toj kompaniji sa sjedištem u Božjakovini.
Danas je i uspješno provedeno zaključenje transakcije, čime su ispunjeni svi ugovoreni uvjeti te je Končar postao imatelj sto posto vlasničkih udjela. Ovom akvizicijom Končar je proširio i unaprijedio vlastite resurse i kompetencije, povećao prilagodljivost sustava te dodatno ojačao vlastiti portfelj proizvoda i usluga u području inženjeringa za elektroenergetsku infrastrukturu.
Podsjetimo, Helb je inženjering poduzeće specijalizirano za usluge projektiranja, proizvodnje, gradnje, upravljanje i održavanje elektroenergetskih postrojenja. U 2024. ta je tvrtka uprihodila 23,77 milijuna eura što je povećanje od 24,90 posto u odnosu na godinu ranije te je poslovao s neto dobiti od 736.929 eura što je 30,90 posto više nego u 2023. godini.