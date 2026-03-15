Profit na nišanu: Uspon tržišta predviđanja koja trguju smrću

Dok Polymarket juriša prema valuaciji od devet milijardi dolara, moralni i sigurnosni temelji civilizacije pucaju pod pritiskom 'klađenja na leševe'

Da je netko prije samo nekoliko godina tvrdio kako će se na digitalnim platformama okretati milijarde dolara kladeći se na točan datum američkog zračnog napada na Iran ili kakva će sudbina zadesiti Madura ili Ali Hamneija, i hoće li i kad pasti koji ukrajinski grad, vjerojatno bi ga proglasili piscem distopijskih romana.

Danas to više nije fikcija, nego surova, visokoprofitabilna i duboko kontroverzna poslovna realnost. Tržišta predviđanja poput Polymarketa i Kalshija transformirala su globalnu neizvjesnost u najvrjedniju robu 'ekonomije pažnje', stvarajući hibridni svijet koji briše granice između burzovnog trgovanja, obavještajnog rata i čistog kockanja.

U ožujku 2026. godine vrijednost Polymarketa procijenjena je na oko devet milijardi dolara, a prognoze sugeriraju da bi cijeli sektor do 2030. mogao dosegnuti volumen trgovanja od nevjerojatnih bilijun dolara. A brojke su zaprepašćujuće, više od 13 milijardi dolara mjesečno slijeva se u ove platforme, gdje korisnici više ne kupuju dionice kompanija, već 'ugovore o događajima'. Kladi se jednostavno da, da ili ne. Ako je odgovor na pitanje 'Hoće li Izrael napasti Iran do petka?' potvrdan, vlasnik koji se kladio na 'Yes' ugovor zarađuje, a ako je negativan, gubi sve. Ta binarna logika krije etički ponor u kojem se ljudska patnja i geopolitička stabilnost pretvaraju u puki grafikon profita i gubitka.

A da neki profitiraju, profitiraju. Recentni primjer je korisnik pod nadimkom Magamyman koji je zaradio više od 553 tisuće dolara kladeći se na platformi Polymarket na događaje povezane s Iranom i njegovim vrhovnim vođom Ali Hamnei, neposredno prije nego što je izraelski napad rezultirao njegovom smrću. Ta oklada pokrenula je lavinu rasprava t tome omogućuju li takve platforme osobama s pristupom povjerljivim informacijama da zarađuju na temelju vojnih operacija i državnih tajni. Prema dostupnim podacima, samo na Polymarketu trgovalo se s više od pola milijarde dolara u okladama o tome kada će američke snage napasti Iran.

Kalshi, koji posluje pod američkim nadzorom, odlučio je ne isplatiti korisnike koji su se kladili na Khameneijev pad, pozivajući se na pravila protiv profitiranja na smrti. Izvršni direktor Tarek Mansour pokrenuo je čak i agresivnu oglasnu kampanju kako bi uvjerio javnost da Kalshi nije 'klaonica'. No, to je izazvalo bijes korisnika koji su ih tužili, nazivajući platformu prevarom jer im uskraćuje 'pošteno zarađen' novac na točnoj prognozi.

Trumpove veze

Američki senator Chris Murphy oštro je reagirao na društvenoj mreži X, pitajući se je li 'sve to uopće legalno', dodavši kako ljudi bliski predsjedniku Donald Trump 'profitiraju na ratu i smrti'. Najavio je i da se planira što prije predložiti zakon kojim bi se takve aktivnosti zabranile, a on je i predložen pod nazivom 'DEATH BETS Act.' Taj bi Zakon o suzbijanju eksploatacijskih oklada na atentate, tragedije i štetu bi začepiti rupe u postojećim propisima koji teoretski zabranjuju oklade na rat i terorizam, ali u praksi dopuštaju sivoj zoni da cvjeta.

Bijela kuća odbacila je tvrdnje da je netko iz Trumpova kruga sudjelovao u spornim trgovinama iako obitelj Trump ima određene veze s Polymarketom. Donald Trump Jr. savjetnik je platforme, dok je njegova investicijska tvrtka 1789 Capital uložila milijune dolara u taj kontroverzni projekt. Administracija Donalda Trumpa također je ugasila dvije savezne istrage protiv Polymarketa koje su ranije pokrenuli dužnosnici administracije predsjednika Joea Bidena.

Politički blagoslov i prodor u mainstream

Uspon ovih platformi nije samo tehnološki fenomen, već i rezultat tektonskih promjena u političkoj moći. Polymarket se godinama borio s američkim regulatorima (CFTC) zbog neusklađenosti sa zakonima o kockanju, no povratak Donalda Trumpa u Bijelu kuću donio je potpuni preokret. Uz javnu potporu predsjednika i angažman njegova sina,Trumpa Jr.-a, koji zauzima savjetničke uloge u Polymarketu ova su tržišta dobila institucionalni legitimitet.

Zagovornici tvrde da tržišta predviđanja pružaju točnije informacije od klasičnih anketa jer sudionici 'ulažu tamo gdje im je riječ'. No, ta navodna 'mudrost gomile' sve češće izgleda kao igralište za manipulaciju. Dok CNN i CNBC u realnom vremenu prenose kvote s Polymarketa kao relevantne podatke, kritičari upozoravaju na opasnost od stvaranja lažne percepcije jer onaj tko ima dovoljno kapitala, može umjetno podići vjerojatnost određenog ishoda i tako izravno utjecati na raspoloženje javnosti ili investitora.

Gamifikacija rata i obavještajni hazard

Kada se fokus pomakne na geopolitiku, igra postaje smrtonosna. Na Polymarketu je uloženo više od 529 milijuna dolara na ishode povezane s ratom u Iranu. Jedan korisnik navodno je zaradio tisuće dolara pogodivši točan datum napada, dok su u Izraelu vojnici pod istragom zbog sumnje da su koristili povjerljive vojne podatke kako bi plasirali dobitne oklade.

Pitanje insajderskih informacija ovdje prestaje biti samo regulatorni problem i postaje pitanje nacionalne sigurnosti. Ako netko može zaraditi milijune na točnom tajmingu vojnog udara ili terorističkog napada, stvara se perverzan poticaj ne samo za praćenje, već i za poticanje takvih događaja. Štoviše, podaci o tome što javnost misli da će se dogoditi postali su vrhunska roba. Iako platforme tvrde da štite anonimnost, njihove baze podataka o očekivanjima sukoba izuzetno su vrijedne stranim obavještajnim službama i akterima informacijskog rata.

Polymarket igra po vlastitim pravilima. Iako su nedavno pokrenuli legalnu verziju u SAD-u pod patronatom obitelji Trump, njihova međunarodna platforma i dalje nesmetano nudi oklade na ruske vojne akcije u Ukrajini ili vjerojatnost izraelskog udara na Jemen. Za Polymarket, rat je „market mover“ – u tjednim izvještajima korisnicima ponosno ističu ratne sukobe kao tržišta s najvećim rastom volumena

Od 'beer ponga' do insajderskog trgovanja

Možda najalarmantniji aspekt ovog trenda jest agresivno osvajanje mlađe populacije. Budući da se ugovori na ovim platformama reguliraju kao financijski derivati, a ne klasično kockanje, prag za ulazak u igru spušten je na 18 godina. (u SAD-u je inače 21). Marketinška strategija je takva da je Polymarket sponzorirao studentska bratstva na elitnim sveučilištima poput Columbije, plaćajući im desetke tisuća dolara za registraciju novih korisnika pod krinkom financiranja 'epskih zabava'. Na kampusima su se pojavili brendirani setovi za 'beer pong', dok plaćeni influenceri na TikToku promoviraju oklade na vremensku prognozu ili bizarne glasine kao 'brzu lovu'.

Stručnjaci upozoravaju da se time stvara generacija koja budućnost ne analizira s empatijom, već kroz prizmu profita. Kada student na kampusu u Clemsonu ili Columbiji ulaže svoj džeparac na to hoće li američki vojnici poginuti u Teheranu, moralni kompas društva nije samo izgubljen, on je prodan na burzi.

Tržište koje ždere stvarnost

Tržišta predviđanja pretendiraju postati 'Bloomberg terminal za budućnost', no ona nose rizik pretvaranja cijelog svijeta u golemi digitalni kasino. Dok se regulatori bore s VPN-ovima koji omogućuju zaobilaženje nacionalnih zakona, granica između informiranog ulaganja i patološkog kockanja gotovo je nestala.

U svijetu gdje je slogan jedne od vodećih platformi 'Svijet je poludio, trguje njime', najveći rizik nije gubitak novca na burzi. Pravi rizik je potpuna erozija empatije i istine u trenutku kada ljudski životi, ratovi i demokratski procesi postanu tek stavka u nečijem digitalnom portfelju. Ako svaki svjetski događaj postane prilika za profit, pitanje nije tko će predvidjeti budućnost, nego tko će je, motiviran profitom, odlučiti skrojiti po svojoj mjeri.