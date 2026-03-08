Komentari

Najsloženije faze američko-izraelske operacije 'Epski bijes' tek slijede

8. ožujka 2026.
iran sad
foto Shutterstock
Višnja Starešina
Višnja Starešina

Stvaranje nove geopolitičke karte sadržava mnogo više rizika od samog fizičkog uništenja iranskoga nuklearnog i balističkog raketnog potencijala

Već u prvih nekoliko dana ratnih operacija protiv iranskoga režima SAD i Izrael ostvarili su onaj najlakši cilj – neosporivu vojnu pobjedu. Iznenaditi je tek moglo koliko je vojna snaga iranskog režima bila tigar od papira. Već u prva tri dana ispalio je dvadesetak posto svojih balističkih raketa, koje uglavnom nisu stigle do cilja, a u međuvremenu su mu američka i izraelska vojska onesposobile znatan dio ratnog potencijala: i u naoružanju i u zapovjednome personalu. Već u prvome valu napada u svome supertajnom skloništu likvidiran je vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, i to usred sastanka s najvišim vojnim dužnosnicima i zapovjednicima, uključujući ministra obrane i zapovjednika kopnene vojske.

BESPLATNO nastavite čitati ovaj članak
Registrirajte se bez troškova i otvorite vrata Liderova sadržaja. Prvih 5 zaključanih članaka vam poklanjamo svaki mjesec.
#Rat#Sad#Iran#Izrael
Lider digital
čitajte lider u digitalnom izdanju
vezani članci
Najnovije
Close
Left
Right