Najsloženije faze američko-izraelske operacije 'Epski bijes' tek slijede

Stvaranje nove geopolitičke karte sadržava mnogo više rizika od samog fizičkog uništenja iranskoga nuklearnog i balističkog raketnog potencijala

Već u prvih nekoliko dana ratnih operacija protiv iranskoga režima SAD i Izrael ostvarili su onaj najlakši cilj – neosporivu vojnu pobjedu. Iznenaditi je tek moglo koliko je vojna snaga iranskog režima bila tigar od papira. Već u prva tri dana ispalio je dvadesetak posto svojih balističkih raketa, koje uglavnom nisu stigle do cilja, a u međuvremenu su mu američka i izraelska vojska onesposobile znatan dio ratnog potencijala: i u naoružanju i u zapovjednome personalu. Već u prvome valu napada u svome supertajnom skloništu likvidiran je vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, i to usred sastanka s najvišim vojnim dužnosnicima i zapovjednicima, uključujući ministra obrane i zapovjednika kopnene vojske.