Rastu premije osiguranja zbog skuplje gradnje

Porast troškova gradnje i vrijednosti nekretnina glavni su razlozi prilagodbe premija, a ne klasično poskupljenje polica

Hrvatska je poznata kao zemlja u kojoj velika većina građana živi u vlastitoj nekretnini, ali i gdje je osiguranje imovine i dalje rijetkost. Upravo zato rast premija posljednjih godina treba čitati pažljivije. Croatia osiguranje i Generali u odgovorima Lideru opisuju isti mehanizam dizanja premija. Tako ove dvije osiguravajuće tvrtke kažu da se premije dižu prvenstveno zato što je narasla vrijednost imovine koja se osigurava, odnosno trošak gradnje i obnove.

Drugim riječima, rast premija nije nužno 'poskupljenje police', nego korekcija da bi osiguranje uopće imalo smisla kad se šteta dogodi.

Croatia osiguranje: oko 10 posto rasta u 2025. zbog etalonske cijene

Croatia osiguranje navodi da su prosječne godišnje premije osiguranja imovine u 2025. u odnosu na 2024. porasle za oko 10 posto. Pritom naglašavaju da ne mogu iznijeti apsolutni iznos jer premija ovisi o nizu čimbenika, od kvadrature i lokacije do opsega pokrića i učešća u šteti.

- Rast premije osiguranja u 2025. godini isključivo je povezan s rastom etalonske cijene građenja - poručuju iz Croatia osiguranja. Ta etalonska cijena, objavljena u Narodnim novinama, služi kao referenca za usklađivanje iznosa osiguranja. Kako raste etalon, raste i osnovica za obračun premije. Croatia osiguranje to radi kroz indeksaciju, odnosno usklađivanje osiguranih iznosa s rastom stvarnih troškova gradnje.

U praksi to znači sljedeće da ako je nekretnina 'vrijedila' više na papiru zbog skuplje gradnje i materijala, a osigurana svota ostane ista kao prije dvije ili tri godine, polica postaje podloga za razočaranje. Šteta se tada obračunava u odnosu na prenisku svotu, a vlasnik tek nakon nezgode shvati da je godinama kupovao 'privid' osiguranja.

Generali: primjeri pokazuju kako 'poskupljenje' nastaje iz korekcije pokrića

Generali istu logiku prevodi u konkretne brojke, pa kažu da rast premija nije posljedica jednostranog povećanja cijena osiguranja, nego prilagodbe osiguranih iznosa stvarnoj vrijednosti imovine klijenata, zbog rasta cijena novogradnje i građevinskih radova.

U njihovim primjerima, za stan od 50 kvadrata s takozvanim 'komfornim paketom' premija je porasla s 40,08 eura na 48,09 eura, što je 20 posto. Za kuću od 100 kvadrata s istim tipom pokrića premija je porasla s 80,16 eura na 96,19 eura, također 20 posto. U oba slučaja Generali naglašava da je rast 'isključivo zbog podizanja preporučenih iznosa osiguranja'.

Također, Generali navodi da je u razdoblju 2022. do 2024. rast premije bio vezan uz rast etalonske vrijednosti i iznosi 20 posto, dok 'ostali faktori, poput ekstremnih vremenskih događaja ili opće inflacije, nisu utjecali na rast premija'.

To ne znači da klimatski rizik ne postoji, nego da se u njihovom objašnjenju cijena u promatranom razdoblju prvenstveno 'vozila' na valu skuplje gradnje i korekcije pokrića.

Generali dodatno precizira rast etalona kroz godine te navode kako je etalonska cijena gradnje porasla s 993 eura po kvadratu u 2022. na 1.195 eura po kvadratu u 2024., što je 20 posto.

Hrvatska je podosigurana

Jedan od većih problema je, kako navodi Croatia osiguranje, činjenica da čak 91 posto stanovništva posjeduje vlastitu nekretninu, ali osigurano je samo 20 posto privatne imovine, pa se Hrvatska nalazi pri vrhu EU po nedostatnosti osigurateljne zaštite.

Generali se pak poziva na analizu HUO-a provedenu u suradnji s osigurateljima tijekom 2022. i 2023. godine, prema kojoj je procijenjeno da je osigurano oko 25 posto ukupnih stambenih nekretnina, uz napomenu da metodologija ima ograničenja jer se evidencija temelji na broju osiguranih zgrada, a ne pojedinačnih stanova, pa stvarni udio može biti nešto viši.

I nije tu bitno da li se radi o 20 ili 25 posto, suštitna priče je da se radi o 'masovnoj rupi' u financijskoj zaštiti kućanstava, i to u zemlji u kojoj je nekretnina najvažnija imovina kućanstva i glavna sigurnosna mreža obitelji, velik dio te imovine praktički je bez sustavne zaštite.